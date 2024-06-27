https://1prime.ru/20240627/rassrochka-849518759.html
Взялись за “бесплатные” кредиты: любимый банковский сервис уходит в прошлое
Взялись за “бесплатные” кредиты: любимый банковский сервис уходит в прошлое - 27.06.2024, ПРАЙМ
Взялись за “бесплатные” кредиты: любимый банковский сервис уходит в прошлое
В Банке России сообщили, что регулирование рынка рассрочки появится до конца года. Согласно поручению президента, пользователи получат те же права, что и... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T02:02+0300
2024-06-27T02:02+0300
2024-06-27T02:02+0300
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банк
рассрочка
комиссия
покупки
покупки в магазинах
интернет-покупки
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Банке России сообщили, что регулирование рынка рассрочки появится до конца года. Согласно поручению президента, пользователи получат те же права, что и заемщики потребкредитов, а банки - возможность учитывать рассрочку в общей долговой нагрузке. Как это отразится на сервисах, предлагающих купить товар по частям, агентству “Прайм” рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Многие подсознательно воспринимают рассрочку как возможность приобрести товар “по частям” без комиссии. Но это не так - комиссия просто вписана в стоимость продукта, который магазин, как правило, реализует в партнерстве с банком. До последнего времени покупки в рассрочку не попадали в общую базу кредитного долга, поэтому не могли быть учтены в расчете предельной долговой нагрузки.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Я разделяю позицию Банка России, что этот сегмент должен иметь регулирование. В текущей модели, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика”, - отметила аналитик.Сейчас значимость этого фактора при одобрении нового кредитного продукта усилилась, очевидно, что этот вопрос должен быть решен.Кроме того, регулирование полезно и самим покупателям, поскольку определенная часть из них в силу низкой финансовой грамотности могут не понимать, что, используя такой сервис, фактически оформляют займ и, соответственно, не осознают последствия этого решения. Наконец, если эта сфера будет урегулирована, повысится и степень правовой защищенности заемщиков в случае выхода на просрочку, добавила она.Для банков и платежных сервисов, предоставляющих рассрочки, после принятия законопроекта, с одной стороны, есть риск падения маржинальности из-за снижения спроса в условиях ужесточения требований и повышения числа отказов высокорискованным пользователям. С другой же стороны, они берут с магазинов процент от суммы продаж, который может нивелировать эти потери. А в случае просрочки платежа покупателями они защищены неустойкой и будут иметь законную возможность списать такие долги, если они будут безнадежными.Продавцы, скорее всего, столкнуться со снижением продаж, но маловероятно, что оно будет массовым. Во-первых, люди, которые могут планировать свою финансовую нагрузку и имеют хорошую дисциплину, не столкнутся с отказами. Во-вторых, продавцы могут пересмотреть условия сотрудничества с платежными сервисами и банками и заложить дополнительные расходы в стоимость товаров.
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банк россии, банк, рассрочка, комиссия, покупки, покупки в магазинах, интернет-покупки, эксклюзив
Банк России, банк, рассрочка, комиссия, покупки, покупки в магазинах, интернет-покупки, Эксклюзив
Взялись за “бесплатные” кредиты: любимый банковский сервис уходит в прошлое
Аналитик Солдатенкова: рынок рассрочки в РФ начнут регулировать до конца 2024 г.
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Банке России сообщили, что регулирование рынка рассрочки появится до конца года. Согласно поручению президента, пользователи получат те же права, что и заемщики потребкредитов, а банки - возможность учитывать рассрочку в общей долговой нагрузке. Как это отразится на сервисах, предлагающих купить товар по частям, агентству “Прайм” рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
Многие подсознательно воспринимают рассрочку как возможность приобрести товар “по частям” без комиссии. Но это не так - комиссия просто вписана в стоимость продукта, который магазин, как правило, реализует в партнерстве с банком. До последнего времени покупки в рассрочку не попадали в общую базу кредитного долга, поэтому не могли быть учтены в расчете предельной долговой нагрузки.
“Я разделяю позицию Банка России, что этот сегмент должен иметь регулирование. В текущей модели, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика”, - отметила аналитик.
Сейчас значимость этого фактора при одобрении нового кредитного продукта усилилась, очевидно, что этот вопрос должен быть решен.
Кроме того, регулирование полезно и самим покупателям, поскольку определенная часть из них в силу низкой финансовой грамотности могут не понимать, что, используя такой сервис, фактически оформляют займ и, соответственно, не осознают последствия этого решения. Наконец, если эта сфера будет урегулирована, повысится и степень правовой защищенности заемщиков в случае выхода на просрочку, добавила она.
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Для банков и платежных сервисов, предоставляющих рассрочки, после принятия законопроекта, с одной стороны, есть риск падения маржинальности из-за снижения спроса в условиях ужесточения требований и повышения числа отказов высокорискованным пользователям. С другой же стороны, они берут с магазинов процент от суммы продаж, который может нивелировать эти потери. А в случае просрочки платежа покупателями они защищены неустойкой и будут иметь законную возможность списать такие долги, если они будут безнадежными.
Продавцы, скорее всего, столкнуться со снижением продаж, но маловероятно, что оно будет массовым. Во-первых, люди, которые могут планировать свою финансовую нагрузку и имеют хорошую дисциплину, не столкнутся с отказами. Во-вторых, продавцы могут пересмотреть условия сотрудничества с платежными сервисами и банками и заложить дополнительные расходы в стоимость товаров.
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