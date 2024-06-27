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Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе
Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе - 27.06.2024, ПРАЙМ
Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе
В Севастополе объявлена баллистическая угроза, жителям города необходимо укрыться, написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:30+0300
2024-06-27T15:30+0300
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. В Севастополе объявлена баллистическая угроза, жителям города необходимо укрыться, написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев."Внимание. Угроза! Баллистика! принять меры безопасности!" – сказано в публикации.Воздушная тревога в севастополе была объявлена в четверг, 27 июня, в 15 часов семь минут по московскому времени.
севастополь
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севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
15:30 27.06.2024
 
Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе

Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе, призвав всех укрыться в убежищах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Севастополя М. Развожаевым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Севастополя М. Развожаевым
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. В Севастополе объявлена баллистическая угроза, жителям города необходимо укрыться, написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание. Угроза! Баллистика! принять меры безопасности!" – сказано в публикации.
Воздушная тревога в севастополе была объявлена в четверг, 27 июня, в 15 часов семь минут по московскому времени.
 
СЕВАСТОПОЛЬМихаил Развожаев
 
 
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