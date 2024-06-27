https://1prime.ru/20240627/razvozhaev-849546587.html

Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе

Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе - 27.06.2024, ПРАЙМ

Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе

В Севастополе объявлена баллистическая угроза, жителям города необходимо укрыться, написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:30+0300

2024-06-27T15:30+0300

2024-06-27T15:30+0300

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849546421_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_9e9d6cfe88fe77cd377d2f1a891b6493.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. В Севастополе объявлена баллистическая угроза, жителям города необходимо укрыться, написал в Telegram губернатор города Михаил Развожаев."Внимание. Угроза! Баллистика! принять меры безопасности!" – сказано в публикации.Воздушная тревога в севастополе была объявлена в четверг, 27 июня, в 15 часов семь минут по московскому времени.

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, михаил развожаев