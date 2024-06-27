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Во Франции возмутились новым решением фон дер Ляйен по Украине

Во Франции возмутились новым решением фон дер Ляйен по Украине - 27.06.2024, ПРАЙМ

Во Франции возмутились новым решением фон дер Ляйен по Украине

Евросоюз предоставил Киеву очередной транш финансовой помощи, пока Франция испытывает нехватку средства на больницы, заявил лидер французской партии "Патриоты"... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T23:11+0300

2024-06-27T23:11+0300

2024-06-27T23:11+0300

экономика

ес

франция

украина

флориан филиппо

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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Киеву очередной транш финансовой помощи, пока Франция испытывает нехватку средства на больницы, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Возмутительно! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским!" — написал он.Филиппо подчеркнул, что примерно 400 миллионов евро из указанной суммы перечислил Париж. При этом он призвал французов помнить, что в стране "нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства".В четверг Минфин Украины сообщил о подписании соглашения, по которому в июне Киев получил от Евросоюза 1,9 миллиарда евро.

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ес, франция, украина, флориан филиппо