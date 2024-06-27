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Во Франции возмутились новым решением фон дер Ляйен по Украине
Во Франции возмутились новым решением фон дер Ляйен по Украине - 27.06.2024, ПРАЙМ
Во Франции возмутились новым решением фон дер Ляйен по Украине
Евросоюз предоставил Киеву очередной транш финансовой помощи, пока Франция испытывает нехватку средства на больницы, заявил лидер французской партии "Патриоты"... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T23:11+0300
2024-06-27T23:11+0300
2024-06-27T23:11+0300
экономика
ес
франция
украина
флориан филиппо
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Киеву очередной транш финансовой помощи, пока Франция испытывает нехватку средства на больницы, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Возмутительно! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским!" — написал он.Филиппо подчеркнул, что примерно 400 миллионов евро из указанной суммы перечислил Париж. При этом он призвал французов помнить, что в стране "нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства".В четверг Минфин Украины сообщил о подписании соглашения, по которому в июне Киев получил от Евросоюза 1,9 миллиарда евро.
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ес, франция, украина, флориан филиппо
Экономика, ЕС, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Флориан Филиппо
Во Франции возмутились новым решением фон дер Ляйен по Украине
Филиппо: ЕС выделил Украине транш, пока Франции не хватает денег на больницы
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ.
Евросоюз предоставил Киеву очередной транш финансовой помощи, пока Франция испытывает нехватку средства на больницы, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х
.
"Возмутительно! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским!" — написал он.
Филиппо подчеркнул, что примерно 400 миллионов евро из указанной суммы перечислил Париж. При этом он призвал французов помнить, что в стране "нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства".
В четверг Минфин Украины сообщил о подписании соглашения, по которому в июне Киев получил от Евросоюза 1,9 миллиарда евро.
ЕС и Украина ввели режим экстренных консультаций