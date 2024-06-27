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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Дагестан
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Дагестан - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Дагестан
Авиакомпания "Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и столицей Дагестана - Махачкалой, а в Грозный будет летать 14 раз в неделю вместо... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:23+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и столицей Дагестана - Махачкалой, а в Грозный будет летать 14 раз в неделю вместо нынешних 11, говорится в официальном Telegram-канале компании. "C 1 июля между Москвой и Махачкалой появится два дополнительных рейса", - говорится в публикации. Рейс SU1064/1065 будет летать ежедневно, SU1056/1057 - каждый день, кроме воскресенья, а с 14 июля — ежедневно. "Таким образом в пиковый сезон общее количество полетов в Махачкалу увеличится до рекордных 42 в неделю, что на 20% больше, чем летом прошлого года", - уточнили в "Аэрофлоте". "В столицу Чеченской Республики частота полетов увеличится с нынешних 11 до 14 раз в неделю", - сообщается в публикации. Дополнительные рейсы SU1496/1497 будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Актуальное расписание и билеты доступны на сайте.
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дагестан, рейсы
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Дагестан
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Грозный и Махачкалу с июля
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и столицей Дагестана - Махачкалой, а в Грозный будет летать 14 раз в неделю вместо нынешних 11, говорится в официальном Telegram-канале компании.
"C 1 июля между Москвой и Махачкалой появится два дополнительных рейса", - говорится в публикации.
Рейс SU1064/1065 будет летать ежедневно, SU1056/1057 - каждый день, кроме воскресенья, а с 14 июля — ежедневно.
"Таким образом в пиковый сезон общее количество полетов в Махачкалу увеличится до рекордных 42 в неделю, что на 20% больше, чем летом прошлого года", - уточнили в "Аэрофлоте".
"В столицу Чеченской Республики частота полетов увеличится с нынешних 11 до 14 раз в неделю", - сообщается в публикации. Дополнительные рейсы SU1496/1497 будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Актуальное расписание и билеты доступны на сайте.
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