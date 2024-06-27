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Международные резервы России сократились к 21 июня

Международные резервы России сократились к 21 июня - 27.06.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России сократились к 21 июня

Международные резервы РФ с 14 июня по конец дня 21 июня уменьшились на 3,1 миллиарда долларов, или на 0,5%, и составили 593,1 миллиарда долларов, говорится в... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:06+0300

2024-06-27T16:06+0300

2024-06-27T16:13+0300

банк россии

международные резервы

россия

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 14 июня по конец дня 21 июня уменьшились на 3,1 миллиарда долларов, или на 0,5%, и составили 593,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 3,1 млрд долларов США, или на 0,5%, вследствие отрицательной переоценки и проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

https://1prime.ru/20240627/tsb-849545598.html

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международные резервы, россия