https://1prime.ru/20240627/rosselkhoznadzor-849559074.html

КНДР заинтересована в поставках яблок и женьшеня на российский рынок

КНДР заинтересована в поставках яблок и женьшеня на российский рынок - 27.06.2024, ПРАЙМ

КНДР заинтересована в поставках яблок и женьшеня на российский рынок

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T21:51+0300

2024-06-27T21:51+0300

2024-06-27T21:52+0300

экономика

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках, корейская сторона также готова экспортировать в РФ женьшень, сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора. Данкверт 27 июня в Москве провел переговоры с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. "Стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок продукции, в частности овощей и фруктов. Сергей Данкверт подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в данных отгрузках. Ким Су Чхор в свою очередь заявил, что КНДР также готова экспортировать в Россию женьшень", - говорится в сообщении. Кроме того, главным итогом встречи стало подписание меморандума между Россельхознадзором и комитетом по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР о сотрудничестве в области карантина растений. Подписание состоялось в рамках визита делегации компетентного ведомства КНДР в Россию с целью ознакомления с системой ветеринарного и фитосанитарного надзора и посещения подведомственных службе учреждений. Россельхознадзор выразил готовность к сотрудничеству в области поставок порядка 30 тест-систем для диагностики болезней животных в КНДР. Для соответствующей апробации Россельхознадзор может предоставить данные тест-системы и образцы вакцин на безвозмездной основе, включая научное сопровождение. Более того, КНДР высоко заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров. Сообщается, что северокорейские коллеги готовы направить своих специалистов на обучение в Россию для обмена опытом. Стороны договорились установить прямые контакты для ускорения взаимодействия между службами по вопросу взаимных поставок.

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россия, кндр, россельхознадзор