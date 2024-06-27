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Россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет
Россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет - 27.06.2024, ПРАЙМ
Россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет
В рамках акции Банка России "Монетная неделя" россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:55+0300
2024-06-27T11:55+0300
монеты
россия
россельхозбанк
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В рамках акции Банка России "Монетная неделя" россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Россельхозбанк подвел итоги участия в весенне-летней акции Банка России "Монетная неделя" по приему монет Банка России для обмена на банкноты Банка России или зачисления на счет. Россияне принесли в Россельхозбанк 3 474 587 монет различного номинала на общую сумму 12 843 515 рублей 39 копеек. В пересчете на массу россияне облегчили карманы на 13 763 килограммов – почти на 14 тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что на первом месте как по доле от общей массы (38%), так и по доле от количества сданных монет (27%) набрали монеты номиналом в 10 рублей. Первое место с большим отрывом завоевали клиенты Санкт-Петербургского филиала, которые принесли 1 614 килограммов металла – почти 12% от общей массы по всей сети банка. Второе место заняла Москва и Московская область с результатом 794 килограммов (5,8%), третье место у Орловской области - 576 килограммов (4,2%). Эти же регионы лидируют и по количеству собранных монет. Первое место у Санкт-Петербургского филиала (375 880 штук, или почти 11% от общего числа), на втором месте столичный регион (195 936 штук, или 5,6%), на третьем - Орловская область (142 872 штуки, или 4,1%). Акция "Монетная неделя" проводилась с 20 мая по 2 июня - можно было принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет.
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монеты, россия, россельхозбанк
монеты, РОССИЯ, Россельхозбанк
11:55 27.06.2024
 
Россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет

Россияне в рамках "Монетной недели" сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет

© Фото : Unsplash/Mathieu SternЭкономика
Экономика - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : Unsplash/Mathieu Stern
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В рамках акции Банка России "Монетная неделя" россияне сдали в Россельхозбанк почти 14 тонн монет, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Россельхозбанк подвел итоги участия в весенне-летней акции Банка России "Монетная неделя" по приему монет Банка России для обмена на банкноты Банка России или зачисления на счет. Россияне принесли в Россельхозбанк 3 474 587 монет различного номинала на общую сумму 12 843 515 рублей 39 копеек. В пересчете на массу россияне облегчили карманы на 13 763 килограммов – почти на 14 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом месте как по доле от общей массы (38%), так и по доле от количества сданных монет (27%) набрали монеты номиналом в 10 рублей.
Первое место с большим отрывом завоевали клиенты Санкт-Петербургского филиала, которые принесли 1 614 килограммов металла – почти 12% от общей массы по всей сети банка. Второе место заняла Москва и Московская область с результатом 794 килограммов (5,8%), третье место у Орловской области - 576 килограммов (4,2%).
Эти же регионы лидируют и по количеству собранных монет. Первое место у Санкт-Петербургского филиала (375 880 штук, или почти 11% от общего числа), на втором месте столичный регион (195 936 штук, или 5,6%), на третьем - Орловская область (142 872 штуки, или 4,1%).
Акция "Монетная неделя" проводилась с 20 мая по 2 июня - можно было принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет.
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монетыРОССИЯРоссельхозбанк
 
 
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