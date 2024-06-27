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Рубль продолжает активно расти

Рубль продолжает активно расти - 27.06.2024, ПРАЙМ

Рубль продолжает активно расти

Рубль в четверг вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 19 копеек, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T19:55+0300

2024-06-27T19:55+0300

2024-06-27T19:56+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 19 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов четверга снизился на 19 копеек, до 11,53 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.33 мск дорожает на 0,51%, до 84,9 доллара за баррель. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ Курс рубля в четверг стабильно рос к юаню, в целом китайская валюта торговалась в диапазоне 11,4-11,72 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 207 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль сегодня активно укреплялся по отношению к юаню, торгуясь в районе 11,5 рубля. Активный рост национальной валюты может быть обусловлен завершением налогового периода, пик которого придется на 28 июня", - отмечает Яков Яковлев из УК "Первая". "На валютном рынке в четверг наблюдались сильные движения, волатильность сохраняется. Биржевой курс юаня сегодня отметился у 11,5 рубля, а ЦБ понизил официальный курс рубля к доллару на завтра до 84,96 рубля. Вероятнее всего, могли сказаться дополнительные продажи инвалюты, связанные с подготовкой к завтрашнему пику налоговых платежей", - рассказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Эксперт также отметил откат индекса доллара от локальных пиков, сохранение довольно комфортных цен на нефть и ожидания повышения ключевой ставки, усилившиеся после публикации свежих данных об ускорении инфляции, ПРОГНОЗ "Сезонный спрос на валюту и смягчение порога репатриации экспортной выручки пока почти не отразились на курсе рубля. Вероятно, ситуация начнет меняться в первых числах июля. Завтра ждем биржевой курс пары юань-рубль на уровне 11,5-12,5 рубля, ожидания по доллару – 84,5-87,5 рубля", - полагает Бахтин. "Рубль продолжит поддерживать жесткая монетарная политика Банка России и ее возможное ужесточение. Не исключено, что уже на ближайшем заседании регулятор повысит ставку с шагом 200 базисных пунктов, что увеличит привлекательность консервативных финансовых инструментов, будет стимулировать граждан больше сберегать, а также снизит потребительский спрос, а соответственно, и спрос на импорт", - считает Яковлев. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню во вторник будет диапазон 11,8-12,1 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 85,5-88 рублей, евро - в коридоре 91,5-94 рублей, прогнозирует аналитик.

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