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Инвестор предрек недолгий подъем рынков после выборов в США - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Инвестор предрек недолгий подъем рынков после выборов в США
Инвестор предрек недолгий подъем рынков после выборов в США - 27.06.2024, ПРАЙМ
Инвестор предрек недолгий подъем рынков после выборов в США
После выборов президента США в ноябре 2024 года на рынках будет подъем, но он продлится недолго, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:05+0300
2024-06-27T10:09+0300
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. После выборов президента США в ноябре 2024 года на рынках будет подъем, но он продлится недолго, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Люди ожидают победы (Дональда) Трампа, Они считают, что Трамп хорошо скажется на рынке, поэтому, если он выиграет, то рынки будут оставаться сильными… Если победит (Джо) Байден, то люди скажут, что это хорошо и будут те же старые добрые вещи", - объяснил он агентству.Роджерс добавил, что укрепление рынков не продлится слишком долго, поскольку они остаются сильными уже длительное время, поэтому независимо от того, кто победит, после выборов начнутся проблемы."Это происходит с 2009 года - дольше всего в американской истории. Так что независимо от того, кто победит, у нас начнутся проблемы", - отметил инвестор.
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рынки, сша, выборы в сша
Рынки, США, выборы в США
10:05 27.06.2024 (обновлено: 10:09 27.06.2024)
 
Инвестор предрек недолгий подъем рынков после выборов в США

Роджерс: после выборов президента США на рынках будет подъем, но он продлится недолго

CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock ExchangeАмериканскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. После выборов президента США в ноябре 2024 года на рынках будет подъем, но он продлится недолго, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Люди ожидают победы (Дональда) Трампа, Они считают, что Трамп хорошо скажется на рынке, поэтому, если он выиграет, то рынки будут оставаться сильными… Если победит (Джо) Байден, то люди скажут, что это хорошо и будут те же старые добрые вещи", - объяснил он агентству.
Роджерс добавил, что укрепление рынков не продлится слишком долго, поскольку они остаются сильными уже длительное время, поэтому независимо от того, кто победит, после выборов начнутся проблемы.
"Это происходит с 2009 года - дольше всего в американской истории. Так что независимо от того, кто победит, у нас начнутся проблемы", - отметил инвестор.
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