https://1prime.ru/20240627/rynok-849532772.html

Инвестор предрек недолгий подъем рынков после выборов в США

Инвестор предрек недолгий подъем рынков после выборов в США - 27.06.2024, ПРАЙМ

Инвестор предрек недолгий подъем рынков после выборов в США

После выборов президента США в ноябре 2024 года на рынках будет подъем, но он продлится недолго, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T10:05+0300

2024-06-27T10:05+0300

2024-06-27T10:09+0300

рынки

сша

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_c001fbfd675f1eef44dd875008ddcb9f.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. После выборов президента США в ноябре 2024 года на рынках будет подъем, но он продлится недолго, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Люди ожидают победы (Дональда) Трампа, Они считают, что Трамп хорошо скажется на рынке, поэтому, если он выиграет, то рынки будут оставаться сильными… Если победит (Джо) Байден, то люди скажут, что это хорошо и будут те же старые добрые вещи", - объяснил он агентству.Роджерс добавил, что укрепление рынков не продлится слишком долго, поскольку они остаются сильными уже длительное время, поэтому независимо от того, кто победит, после выборов начнутся проблемы."Это происходит с 2009 года - дольше всего в американской истории. Так что независимо от того, кто победит, у нас начнутся проблемы", - отметил инвестор.

https://1prime.ru/20240626/sakhalin-849525141.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша, выборы в сша