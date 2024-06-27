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Российский рынок акций отыграл почти все снижение начала торгов

Российский рынок акций отыграл почти все снижение начала торгов - 27.06.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций отыграл почти все снижение начала торгов

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга снизился всего на 0,04%, сумев отыграть почти все снижение начала торгов, следует из данных | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T20:01+0300

2024-06-27T20:01+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии четверга снизился всего на 0,04%, сумев отыграть почти все снижение начала торгов, следует из данных Мосбиржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,04%, до 3150,32 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 3,3%, до 1168,05 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.42 мск дорожает на 0,49%, до 84,88 доллара за баррель. "В течение дня индекс Мосбиржи сумел отыграть почти все снижение начала торгов и вернулся в район 3150 пунктов. Давление на рынок акций оказывала новая волна укрепления национальной валюты в преддверии налогового периода, а также рост доходностей более консервативных финансовых инструментов", - комментирует Яков Яковлев из УК "Первая". "Российский рынок акций в четверг открылся в небольшом плюсе по индексу Мосбиржи, затем опустился в минус и к концу дня перешел к динамике, близкой к нейтральной. Основной проблемой остается повышенная волатильность валютного рынка, сегодня в моменте юань побывал в районе 11,5 рубля", - отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global отмечает, что лидерами роста на фондовом рынке оказались депозитарные расписки "Русагро" (+2,39%), возможно, в связи с тем, что рынок ожидает от эмитента, недавно сообщившего о намерении прекратить листинг в Лондоне, новостей о будущей редомициляции. В лидерах роста стоимости также – префы "Башнефти" (+2,12%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), акции ММК (+1,24%), Московского кредитного банка (+1,19%), Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 1,01%, префы - на 1,01%), акции "ТГК-1" (+0,91%) и Solidcore (+0,89%). В лидерах снижения капитализации – "Мечел" (обыкновенные акции упали на 2,8%, префы - на 1,69%), акции ЛСР (-2,79%), расписки "Эталона" (-2,26%), "Ренессанса" (-1,92%), "Новабев" (-1,58%), "Ростелекома" (-1,54%), компании "Черкизово" (-1,4%), "Сегежи" (-1,4%), ДВМП (-1,34%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов. "Уже в июле состоится очередное заседание ЦБ РФ. Не исключено, что регулятор повысит ключевую процентную ставку. На этом фоне коррекция на рынке акций может усилиться, однако, вероятно, будет частично компенсирована притоком ликвидности от выплаченных дивидендов", - считает Яковлев из УК "Первая". "Конец недели, как правило, является периодом низкой активности покупателей из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные, однако если рубль перейдет к ослаблению после прохождения пика фискальных платежей, динамика пятницы может оказаться умеренно повышательной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 июня – 3075-3175 пунктов", - полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

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