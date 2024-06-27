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Whoosh будет проверять на трезвость перед арендой самокатов

Whoosh будет проверять на трезвость перед арендой самокатов - 27.06.2024, ПРАЙМ

Whoosh будет проверять на трезвость перед арендой самокатов

Сервис аренды электросамокатов Whoosh будут проверять пользователей на состояние алкогольного опьянения, сообщил соучредитель сервиса Сергей Лаврентьев. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:11+0300

2024-06-27T16:11+0300

2024-06-27T16:12+0300

whoosh

электросамокаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Сервис аренды электросамокатов Whoosh будут проверять пользователей на состояние алкогольного опьянения, сообщил соучредитель сервиса Сергей Лаврентьев. "Мы разрабатываем сервис проверки на состояние алкогольного опьянение... Не будет трубочки, будет тест на когнитивные способности пользователя", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме. Также компания планирует ввести еще несколько программ, которые повысят безопасность этого вида транспорта - например, антитандем. По его словам, дорожная карта по этим сервисам разработана на два года. Директор по правовым вопросам Яндекс Go Елизавета Турбина отметила, что шеринговые компании эффективнее, чем индивидуальные владельцы электросамокатов, ведь у них есть возможность отслеживать скорость самоката, ограничивать ее, а также заниматься "пропагандой культурного поведения на электросамокате". Она также выразила готовность к сотрудничеству с городскими властями в области развития велодорожек и другой инфраструктуры до того, как будут приняты жесткие запретительные меры. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://1prime.ru/20240619/politsiya-849294785.html

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whoosh, электросамокаты