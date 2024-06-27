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Спецдокладчик Совета ООН рассказала о вреде санкций для людей - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Спецдокладчик Совета ООН рассказала о вреде санкций для людей
Спецдокладчик Совета ООН рассказала о вреде санкций для людей - 27.06.2024, ПРАЙМ
Спецдокладчик Совета ООН рассказала о вреде санкций для людей
Вводящие односторонние санкции государства не думают об ущербе для простых людей, заявила выступая на пленарном заседании XII Петербургского международного... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T20:12+0300
2024-06-27T20:12+0300
экономика
запад
ущерб
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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Вводящие односторонние санкции государства не думают об ущербе для простых людей, заявила выступая на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума спецдокладчик Совета ООН по правам человека по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань. По ее словам, риторика односторонних санкций "звучит так: наши санкции хорошие, направлены на то, чтобы наказать плохих, и не затрагивают права человека". "Я пытаюсь показать, а что же говорит международное право относительно всех тех мер, которые применяются (в качестве санкций — ред.). Но должна сказать, что как только я пытаюсь это сделать, самая первая реакция со стороны государств, которые вводят санкции, говорит: вы не туда смотрите", — сказала она.Довгань отметила, что государства-инициаторы односторонних санкций призывают не смотреть на последствия и на правовые нормы, а на цель этих санкций. "Мы хотим наказать плохих, у нас высшие цели. А все, что плохое вследствие этого случается – это побочный ущерб. Умирают десятки тысяч людей – ну и пусть. Когда-нибудь мы достигнем высшего блага", — процитировала Довгань представителей таких стран. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости является генеральным информационным партнером ПМЮФ.
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запад, ущерб, оон
Экономика, ЗАПАД, ущерб, ООН
20:12 27.06.2024
 
Спецдокладчик Совета ООН рассказала о вреде санкций для людей

Довгань: страны, вводящие санкции, не задумываются об ущербе для людей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Вводящие односторонние санкции государства не думают об ущербе для простых людей, заявила выступая на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума спецдокладчик Совета ООН по правам человека по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань.
По ее словам, риторика односторонних санкций "звучит так: наши санкции хорошие, направлены на то, чтобы наказать плохих, и не затрагивают права человека".
"Я пытаюсь показать, а что же говорит международное право относительно всех тех мер, которые применяются (в качестве санкций — ред.). Но должна сказать, что как только я пытаюсь это сделать, самая первая реакция со стороны государств, которые вводят санкции, говорит: вы не туда смотрите", — сказала она.
Довгань отметила, что государства-инициаторы односторонних санкций призывают не смотреть на последствия и на правовые нормы, а на цель этих санкций.
"Мы хотим наказать плохих, у нас высшие цели. А все, что плохое вследствие этого случается – это побочный ущерб. Умирают десятки тысяч людей – ну и пусть. Когда-нибудь мы достигнем высшего блага", — процитировала Довгань представителей таких стран.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости является генеральным информационным партнером ПМЮФ.
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