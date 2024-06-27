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"Сбер" запустит эквайринг для бизнеса в новых регионах - 27.06.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" запустит эквайринг для бизнеса в новых регионах
"Сбер" запустит эквайринг для бизнеса в новых регионах - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" запустит эквайринг для бизнеса в новых регионах
Сбербанк запускает 1 июля эквайринг для бизнеса на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:37+0300
2024-06-27T16:38+0300
сбербанк
бизнес
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сбербанк запускает 1 июля эквайринг для бизнеса на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении банка. "С 01 июля "Сбер" запускает эквайринг для бизнеса на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Теперь предприниматели этих регионов России смогут установить в своих торговых точках стационарные POS и био-терминалы, интегрированное кассовое решение", - уточняется в пресс-релизе. Предприниматели, чей бизнес зарегистрирован или только открывается на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, также могут получить скидку на торговый эквайринг Сбербанка. Для этого клиенту достаточно подключить эквайринг со счетом возмещения в банке и зарплатный проект, отмечается там же. "Размер скидки определяется индивидуально, исходя из сферы деятельности и оборота предприятия. Чтобы работать по новому тарифу, у предпринимателя должен быть договор эквайринга в рамках публичной оферты, открыт расчетный счет в "Сбере", подключенный как счет возмещения по эквайрингу", - указывается там же. "Скидка будет еще больше, если предприниматель осуществляет зарплатные и иные виды выплат сотрудникам на карты "Сбера" в рамках зарплатного проекта. Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы "Смарт-терминал" и "Мобильный кассир". Акция доступна как новым, так и действующим клиентам и продлится до 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее в ЛНР начали работу банкоматы Сбербанка. Кроме того, в ЛНР и ДНР открылись мобильные офисы. Банк напоминает, что в июне в ЛНР запустят полноформатное отделение, а также офисы в партнерской сети (в том числе в МФЦ и других точках).
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сбербанк, бизнес
Сбербанк, Бизнес
16:37 27.06.2024 (обновлено: 16:38 27.06.2024)
 
"Сбер" запустит эквайринг для бизнеса в новых регионах

"Сбер" запускает 1 июля эквайринг для бизнеса в новых регионах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сбербанк запускает 1 июля эквайринг для бизнеса на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении банка.
"С 01 июля "Сбер" запускает эквайринг для бизнеса на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Теперь предприниматели этих регионов России смогут установить в своих торговых точках стационарные POS и био-терминалы, интегрированное кассовое решение", - уточняется в пресс-релизе.
Предприниматели, чей бизнес зарегистрирован или только открывается на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, также могут получить скидку на торговый эквайринг Сбербанка. Для этого клиенту достаточно подключить эквайринг со счетом возмещения в банке и зарплатный проект, отмечается там же.
"Размер скидки определяется индивидуально, исходя из сферы деятельности и оборота предприятия. Чтобы работать по новому тарифу, у предпринимателя должен быть договор эквайринга в рамках публичной оферты, открыт расчетный счет в "Сбере", подключенный как счет возмещения по эквайрингу", - указывается там же.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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"Скидка будет еще больше, если предприниматель осуществляет зарплатные и иные виды выплат сотрудникам на карты "Сбера" в рамках зарплатного проекта. Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы "Смарт-терминал" и "Мобильный кассир". Акция доступна как новым, так и действующим клиентам и продлится до 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее в ЛНР начали работу банкоматы Сбербанка. Кроме того, в ЛНР и ДНР открылись мобильные офисы. Банк напоминает, что в июне в ЛНР запустят полноформатное отделение, а также офисы в партнерской сети (в том числе в МФЦ и других точках).
 
СбербанкБизнес
 
 
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