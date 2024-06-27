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СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента

СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента - 27.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) наложил взыскание в отношении корпорации Boeing за раскрытие конфиденциальной информации в рамках... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:05+0300

2024-06-27T11:05+0300

2024-06-27T11:05+0300

boeing

сша

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) наложил взыскание в отношении корпорации Boeing за раскрытие конфиденциальной информации в рамках расследования инцидента с самолетом 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, произошедшего 5 января, переедает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совета. Пятого января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. "Компания Boeing явно нарушила правила расследований агентства, предоставив средствам массовой информации закрытую следственную информацию и спекулируя о возможных причинах взрыва дверной заглушки 5 января", -заявляет агентство со ссылкой на заявление совета . Согласно агентству, в Национальном совете по безопасности заявили, что Boeing больше "не будет иметь доступа к следственной информации", которую совет предоставляет в ходе расследования. "Компании (Boeing - ред.) не будет разрешено задавать вопросы другим участникам на слушаниях по расследованию инцидента с дверной заглушкой, которые пройдут в начале августа", - добавляет агентство со ссылкой на совет. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. В начале мая Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing после того, как стало известно, что её сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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boeing, сша, штраф