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СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента - 27.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента
СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента - 27.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) наложил взыскание в отношении корпорации Boeing за раскрытие конфиденциальной информации в рамках... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:05+0300
2024-06-27T11:05+0300
boeing
сша
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) наложил взыскание в отношении корпорации Boeing за раскрытие конфиденциальной информации в рамках расследования инцидента с самолетом 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, произошедшего 5 января, переедает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совета. Пятого января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. "Компания Boeing явно нарушила правила расследований агентства, предоставив средствам массовой информации закрытую следственную информацию и спекулируя о возможных причинах взрыва дверной заглушки 5 января", -заявляет агентство со ссылкой на заявление совета . Согласно агентству, в Национальном совете по безопасности заявили, что Boeing больше "не будет иметь доступа к следственной информации", которую совет предоставляет в ходе расследования. "Компании (Boeing - ред.) не будет разрешено задавать вопросы другим участникам на слушаниях по расследованию инцидента с дверной заглушкой, которые пройдут в начале августа", - добавляет агентство со ссылкой на совет. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. В начале мая Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing после того, как стало известно, что её сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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boeing, сша, штраф
Boeing, США, штраф
11:05 27.06.2024
 
СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента

Reuters: в США оштрафовали Boeing за разглашение сведений расследования инцидента

© AFP / Philippe HuguenБоинг 737-700
Боинг 737-700 - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© AFP / Philippe Huguen
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) наложил взыскание в отношении корпорации Boeing за раскрытие конфиденциальной информации в рамках расследования инцидента с самолетом 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, произошедшего 5 января, переедает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совета.
Пятого января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.
"Компания Boeing явно нарушила правила расследований агентства, предоставив средствам массовой информации закрытую следственную информацию и спекулируя о возможных причинах взрыва дверной заглушки 5 января", -заявляет агентство со ссылкой на заявление совета .
Согласно агентству, в Национальном совете по безопасности заявили, что Boeing больше "не будет иметь доступа к следственной информации", которую совет предоставляет в ходе расследования.
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24 июня, 05:35
"Компании (Boeing - ред.) не будет разрешено задавать вопросы другим участникам на слушаниях по расследованию инцидента с дверной заглушкой, которые пройдут в начале августа", - добавляет агентство со ссылкой на совет.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США.
В начале мая Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing после того, как стало известно, что её сотрудники могли пропустить некоторые проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
 
BoeingСШАштраф
 
 
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