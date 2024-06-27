https://1prime.ru/20240627/sistema-849560407.html

США сделали недостаточно для безопасности банковской системы, заявили в МВФ

США сделали недостаточно для безопасности банковской системы, заявили в МВФ - 27.06.2024, ПРАЙМ

США сделали недостаточно для безопасности банковской системы, заявили в МВФ

Власти США не смогли предпринять достаточно действий для снижения уязвимостей своей банковской системы, которые были выявлены в 2023 году, заявили в... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:32+0300

2024-06-27T22:32+0300

2024-06-27T22:52+0300

экономика

банки

сша

мвф

банковская система

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Власти США не смогли предпринять достаточно действий для снижения уязвимостей своей банковской системы, которые были выявлены в 2023 году, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Не хватает конкретных действий по снижению уязвимостей банковской системы, которые выявились в 2023 году, включая недостатки банковского надзора, большую долю незастрахованных депозитов и риски, созданные регулятивной "адаптацией", предпринятой в 2018 году", - указано в документе. В МВФ добавили, что существует необходимость полностью внедрить нормативные требования ко всем банкам с активами в размере 100 миллиардов долларов США и выше, усилить надзорные практики и пересмотреть требования к банковской ликвидности, включая проведение стресс-тестов ликвидности.

https://1prime.ru/20240627/inflyatsiya-849559659.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, сша, мвф, банковская система