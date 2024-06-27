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США сделали недостаточно для безопасности банковской системы, заявили в МВФ
США сделали недостаточно для безопасности банковской системы, заявили в МВФ - 27.06.2024, ПРАЙМ
США сделали недостаточно для безопасности банковской системы, заявили в МВФ
Власти США не смогли предпринять достаточно действий для снижения уязвимостей своей банковской системы, которые были выявлены в 2023 году, заявили в... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T22:32+0300
2024-06-27T22:32+0300
2024-06-27T22:52+0300
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Власти США не смогли предпринять достаточно действий для снижения уязвимостей своей банковской системы, которые были выявлены в 2023 году, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Не хватает конкретных действий по снижению уязвимостей банковской системы, которые выявились в 2023 году, включая недостатки банковского надзора, большую долю незастрахованных депозитов и риски, созданные регулятивной "адаптацией", предпринятой в 2018 году", - указано в документе. В МВФ добавили, что существует необходимость полностью внедрить нормативные требования ко всем банкам с активами в размере 100 миллиардов долларов США и выше, усилить надзорные практики и пересмотреть требования к банковской ликвидности, включая проведение стресс-тестов ликвидности.
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банки, сша, мвф, банковская система
Экономика, Банки, США, МВФ, банковская система
США сделали недостаточно для безопасности банковской системы, заявили в МВФ
Георгиева: США сделали недостаточно для снижения уязвимостей банковской системы
ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Власти США не смогли предпринять достаточно действий для снижения уязвимостей своей банковской системы, которые были выявлены в 2023 году, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Не хватает конкретных действий по снижению уязвимостей банковской системы, которые выявились в 2023 году, включая недостатки банковского надзора, большую долю незастрахованных депозитов и риски, созданные регулятивной "адаптацией", предпринятой в 2018 году", - указано в документе.
В МВФ добавили, что существует необходимость полностью внедрить нормативные требования ко всем банкам с активами в размере 100 миллиардов долларов США и выше, усилить надзорные практики и пересмотреть требования к банковской ликвидности, включая проведение стресс-тестов ликвидности.
МВФ ожидает возвращения инфляции в США к целевому к середине 2025 года