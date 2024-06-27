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В Ярославской области горит обувной склад почти на пяти тысячах "квадратов"

В Ярославской области горит обувной склад почти на пяти тысячах "квадратов" - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Ярославской области горит обувной склад почти на пяти тысячах "квадратов"

В городе Любиме Ярославской области горит обувной склад на площади 4,8 тысячи квадратных метров, при этом частично обрушилась кровля, информация о пострадавших... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T19:14+0300

2024-06-27T19:14+0300

2024-06-27T19:15+0300

происшествия

ярославская область

склад

обувь

пожар

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В городе Любиме Ярославской области горит обувной склад на площади 4,8 тысячи квадратных метров, при этом частично обрушилась кровля, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило по адресу адресу: Любимский МР, город Любим, ул. Советская, 77. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит складское помещение. Внутри склада готовая резиновая продукция (обувь). Площадь пожара составляет 4800 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли", — сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что к тушению привлечены более 40 человек и 12 единиц техники, данные о пострадавших не поступали.

https://1prime.ru/20240627/isprin-849554360.html

ярославская область

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ярославская область, склад, обувь, пожар