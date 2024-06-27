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В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков - 27.06.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков
В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков
Арестован сообщник ликвидированных в Дагестане боевиков, помогавший организовать теракт в Дербенте. Об этом сообщила агентству РИА Новости руководитель... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T22:27+0300
2024-06-27T22:27+0300
происшествия
дагестан
теракт
арест
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - ПРАЙМ. Арестован сообщник ликвидированных в Дагестане боевиков, помогавший организовать теракт в Дербенте. Об этом сообщила агентству РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. "Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно", — сказала она. По ее словам, сообщник обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт). Согласно материал дела, обвиняемый не позднее мая 2024 года вступил в преступную группу, которая была создана для подготовки и совершения терактов на территории Дагестане. Он помогал в совершении теракта в Дербенте, но сам не участвовал. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения.СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.
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дагестан, теракт, арест
Происшествия, Дагестан, теракт, арест
22:27 27.06.2024
 
В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков

Суд арестовал сообщника боевиков, помогавшего организовать теракт в Дербенте

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МАХАЧКАЛА, 27 июн - ПРАЙМ. Арестован сообщник ликвидированных в Дагестане боевиков, помогавший организовать теракт в Дербенте. Об этом сообщила агентству РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
"Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 августа 2024 года включительно", — сказала она.
По ее словам, сообщник обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт).
Согласно материал дела, обвиняемый не позднее мая 2024 года вступил в преступную группу, которая была создана для подготовки и совершения терактов на территории Дагестане. Он помогал в совершении теракта в Дербенте, но сам не участвовал.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения.
СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.
Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.
24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.
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