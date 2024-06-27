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"Освободились". Финляндия больше не получит СПГ из России - 27.06.2024, ПРАЙМ
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"Освободились". Финляндия больше не получит СПГ из России
"Освободились". Финляндия больше не получит СПГ из России - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Освободились". Финляндия больше не получит СПГ из России
Финская госкомпания Gasum продолжала импортировать российский СПГ после начала широкомасштабного конфликта на Украине, объясняя это долгосрочным контрактом с... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:11+0300
2024-06-27T09:11+0300
энергетика
спг
россия
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Финская госкомпания Gasum продолжала импортировать российский СПГ после начала широкомасштабного конфликта на Украине, объясняя это долгосрочным контрактом с "Газпромом". Но скоро поставки СПГ из России прекратятся, поскольку санкции стали "обстоятельством непреодолимой силы", пишет в материале для издания Talouselämä обозреватель Олли Куйваниеми.Одобренный на днях Европейским Советом 14-ый пакет санкций в отношении Российской Федерации запрещает поставки российского СПГ на территорию Евросоюза через терминалы, которые не подключены к газовой сети – а значит, импорт СПГ из России в Финляндию прекратится, пишет обозреватель.При этом в статье отмечается, что в соответствии с долгосрочным контрактом с "Газпром" финская госкомпания Gasum продолжала импортировать российский СПГ после начала конфликта на Украине. В компании это обосновывали тем, что, согласно контракту, ей бы все равно пришлось оплачивать газ, даже если бы Gasum его не получала.Теперь же Gasum, как пишет Куйваниеми, заявляет, что введенные Евросоюзом ограничения в отношении России в действительности не наделяют компанию правом разорвать контракт с "Газпромом", но при этом "становятся обстоятельством непреодолимой силы для покупки или импорта российского СПГ через терминалы, не подключенные к газовой сети". В этой связи с 26 июля Gasum прекращает закупать и импортировать российский СПГ в Финляндию.
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спг, россия
Энергетика, СПГ, РОССИЯ
09:11 27.06.2024
 
"Освободились". Финляндия больше не получит СПГ из России

Talouselämä: из-за санкций Финляндия больше не будет импортировать СПГ из России

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Финская госкомпания Gasum продолжала импортировать российский СПГ после начала широкомасштабного конфликта на Украине, объясняя это долгосрочным контрактом с "Газпромом". Но скоро поставки СПГ из России прекратятся, поскольку санкции стали "обстоятельством непреодолимой силы", пишет в материале для издания Talouselämä обозреватель Олли Куйваниеми.
Одобренный на днях Европейским Советом 14-ый пакет санкций в отношении Российской Федерации запрещает поставки российского СПГ на территорию Евросоюза через терминалы, которые не подключены к газовой сети – а значит, импорт СПГ из России в Финляндию прекратится, пишет обозреватель.
При этом в статье отмечается, что в соответствии с долгосрочным контрактом с "Газпром" финская госкомпания Gasum продолжала импортировать российский СПГ после начала конфликта на Украине. В компании это обосновывали тем, что, согласно контракту, ей бы все равно пришлось оплачивать газ, даже если бы Gasum его не получала.
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Теперь же Gasum, как пишет Куйваниеми, заявляет, что введенные Евросоюзом ограничения в отношении России в действительности не наделяют компанию правом разорвать контракт с "Газпромом", но при этом "становятся обстоятельством непреодолимой силы для покупки или импорта российского СПГ через терминалы, не подключенные к газовой сети". В этой связи с 26 июля Gasum прекращает закупать и импортировать российский СПГ в Финляндию.
 
ЭнергетикаСПГРОССИЯ
 
 
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