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Reuters раскрыл планы "Новатэка" на "Арктик СПГ 2"

Reuters раскрыл планы "Новатэка" на "Арктик СПГ 2" - 27.06.2024, ПРАЙМ

Reuters раскрыл планы "Новатэка" на "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" планирует поставку второй технологической линии сжижения для "Арктик СПГ 2" из Мурманской области в конце июля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T14:00+0300

2024-06-27T14:00+0300

2024-06-27T14:00+0300

энергетика

спг

новатэк

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Новатэк" планирует поставку второй технологической линии сжижения для "Арктик СПГ 2" из Мурманской области в конце июля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Российская энергетическая компания "Новатэк" планирует начать поставку платформы для второй очереди завода "Арктик СПГ 2" в конце июля", - говорится в публикации агентства. РИА Новости направило запрос в "Новатэк". Компания строит технологические линии в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в поселке Белокаменка Мурманской области. В двух сухих доках центра производятся основания гравитационного типа (ОГТ), осуществляется интеграция оборудования, строительство крупнотоннажных модулей сжижения и сборка на ОГТ. Проект реализуется компанией "Новатэк-Мурманск". "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа (СПГ) мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

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спг, новатэк