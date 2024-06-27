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Американский посол признал успехи российской "оборонки"
Американский посол признал успехи российской "оборонки" - 27.06.2024, ПРАЙМ
Американский посол признал успехи российской "оборонки"
Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:57+0300
2024-06-27T13:57+0300
2024-06-27T14:00+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине. "Эта (российская - ред.) оборонно-промышленная база гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом (конфликта на Украине - ред.)", - заявил Бернс в интервью агентству Блумберг. Ранее Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) в своем докладе признал, что введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату. Институт отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники.
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сша, россия, впк
Вооружения, США, РОССИЯ, ВПК
Американский посол признал успехи российской "оборонки"
Посол США Бернс: база ВПК России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине.
"Эта (российская - ред.) оборонно-промышленная база гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом (конфликта на Украине - ред.)", - заявил Бернс в интервью агентству Блумберг.
Ранее Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) в своем докладе признал, что введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату. Институт отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники.
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