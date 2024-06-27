https://1prime.ru/20240627/ssha-849543509.html

Американский посол признал успехи российской "оборонки"

Американский посол признал успехи российской "оборонки" - 27.06.2024, ПРАЙМ

Американский посол признал успехи российской "оборонки"

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:57+0300

2024-06-27T13:57+0300

2024-06-27T14:00+0300

вооружения

сша

россия

впк

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75718/86/757188667_0:45:400:270_1920x0_80_0_0_ea631d960ffb69a7f8cbfd453325fd59.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что оборонно-промышленная база России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине. "Эта (российская - ред.) оборонно-промышленная база гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом (конфликта на Украине - ред.)", - заявил Бернс в интервью агентству Блумберг. Ранее Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) в своем докладе признал, что введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату. Институт отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники.

https://1prime.ru/20240627/kadyrov-849536390.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, впк