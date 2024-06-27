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Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией - 27.06.2024, ПРАЙМ
Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Соединенные Штаты не должны позволить втянуть себя в столкновение с Россией, на это нет причин. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:07+0300
2024-06-27T14:07+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не должны позволить втянуть себя в столкновение с Россией, на это нет причин. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью De Nieuwe Wereld. По словам эксперта, никто в здравом уме не должен быть заинтересован во вступлении Запада в войну. Однако происходящее в мире, отметил он, вызывает особое беспокойство."Смотря на происходящее в мире, я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими, с которыми у нас нет причин сражаться ни при каких обстоятельствах", - сказал Макгрегор.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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сша, россия, мир, нато
Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Макгрегор: США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты не должны позволить втянуть себя в столкновение с Россией, на это нет причин. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью De Nieuwe Wereld.
По словам эксперта, никто в здравом уме не должен быть заинтересован во вступлении Запада в войну. Однако происходящее в мире, отметил он, вызывает особое беспокойство.
"Смотря на происходящее в мире, я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими, с которыми у нас нет причин сражаться ни при каких обстоятельствах", - сказал Макгрегор.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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