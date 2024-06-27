Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240627/ssha-849543785.html
Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией - 27.06.2024, ПРАЙМ
Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Соединенные Штаты не должны позволить втянуть себя в столкновение с Россией, на это нет причин. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:07+0300
2024-06-27T14:07+0300
сша
россия
мир
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/93/841329357_0:221:4236:2604_1920x0_80_0_0_341482fbcea49d371f26c338cc34e86b.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не должны позволить втянуть себя в столкновение с Россией, на это нет причин. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью De Nieuwe Wereld. По словам эксперта, никто в здравом уме не должен быть заинтересован во вступлении Запада в войну. Однако происходящее в мире, отметил он, вызывает особое беспокойство."Смотря на происходящее в мире, я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими, с которыми у нас нет причин сражаться ни при каких обстоятельствах", - сказал Макгрегор.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20240626/ryutte-849518317.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/93/841329357_236:0:4001:2824_1920x0_80_0_0_2e94b4de978ff9f7edbd0918ac1824a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, мир, нато
США, РОССИЯ, МИР, НАТО
14:07 27.06.2024
 
Никто в здравом уме. В США сделали откровенное заявление о войне с Россией

Макгрегор: США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не должны позволить втянуть себя в столкновение с Россией, на это нет причин. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью De Nieuwe Wereld.
По словам эксперта, никто в здравом уме не должен быть заинтересован во вступлении Запада в войну. Однако происходящее в мире, отметил он, вызывает особое беспокойство.
"Смотря на происходящее в мире, я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими, с которыми у нас нет причин сражаться ни при каких обстоятельствах", - сказал Макгрегор.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
"Мастер переформатирования". Марк Рютте способен похоронить НАТО
Вчера, 17:03
 
СШАРОССИЯМИРНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала