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МВФ призвал США работать с партнерами для снятия угроз мировой торговле

МВФ призвал США работать с партнерами для снятия угроз мировой торговле - 27.06.2024, ПРАЙМ

МВФ призвал США работать с партнерами для снятия угроз мировой торговле

США следует активно взаимодействовать со своими торговыми партнерами для решения ключевых проблем, которые угрожают подорвать глобальную торговлю и... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:14+0300

2024-06-27T22:14+0300

2024-06-27T22:14+0300

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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. США следует активно взаимодействовать со своими торговыми партнерами для решения ключевых проблем, которые угрожают подорвать глобальную торговлю и инвестиционную систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "США должны активно взаимодействовать со своими главными торговыми партнерами для решения ключевых проблем, включая обеспокоенность по поводу несправедливых торговых практик, хрупкости цепочек поставок и национальной безопасности", - указано в документе. В МВФ подчеркнули, что эти вопросы угрожают "подорвать глобальную торговлю и инвестиционную систему".

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мвф, сша, мировая торговля