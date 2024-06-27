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МВФ призвал США работать с партнерами для снятия угроз мировой торговле - 27.06.2024, ПРАЙМ
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МВФ призвал США работать с партнерами для снятия угроз мировой торговле
МВФ призвал США работать с партнерами для снятия угроз мировой торговле - 27.06.2024, ПРАЙМ
МВФ призвал США работать с партнерами для снятия угроз мировой торговле
США следует активно взаимодействовать со своими торговыми партнерами для решения ключевых проблем, которые угрожают подорвать глобальную торговлю и... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T22:14+0300
2024-06-27T22:14+0300
экономика
мвф
сша
мировая торговля
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. США следует активно взаимодействовать со своими торговыми партнерами для решения ключевых проблем, которые угрожают подорвать глобальную торговлю и инвестиционную систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "США должны активно взаимодействовать со своими главными торговыми партнерами для решения ключевых проблем, включая обеспокоенность по поводу несправедливых торговых практик, хрупкости цепочек поставок и национальной безопасности", - указано в документе. В МВФ подчеркнули, что эти вопросы угрожают "подорвать глобальную торговлю и инвестиционную систему".
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мвф, сша, мировая торговля
Экономика, МВФ, США, мировая торговля
22:14 27.06.2024
 
МВФ призвал США работать с партнерами для снятия угроз мировой торговле

МВФ: США следует работать с партнерами по проблемам, угрожающим мировой торговле

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. США следует активно взаимодействовать со своими торговыми партнерами для решения ключевых проблем, которые угрожают подорвать глобальную торговлю и инвестиционную систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"США должны активно взаимодействовать со своими главными торговыми партнерами для решения ключевых проблем, включая обеспокоенность по поводу несправедливых торговых практик, хрупкости цепочек поставок и национальной безопасности", - указано в документе.
В МВФ подчеркнули, что эти вопросы угрожают "подорвать глобальную торговлю и инвестиционную систему".
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
МВФ предупредил об опасности госдолга США для мировой экономики
22:12
 
ЭкономикаМВФСШАмировая торговля
 
 
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