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ЦБ Турции третий раз подряд сохранил ключевую ставку
ЦБ Турции третий раз подряд сохранил ключевую ставку - 27.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции третий раз подряд сохранил ключевую ставку
Центральный банк Турции на заседании в четверг третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на уровне 50% на фоне ослабления турецкой лиры. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:18+0300
2024-06-27T14:18+0300
2024-06-27T14:18+0300
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АНКАРА, 27 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на уровне 50% на фоне ослабления турецкой лиры. Ранее на этой неделе турецкая национальная валюта установила новый антирекорд - на торгах во вторник доллар достигал 33,06 лиры. Сейчас лира торгуется на уровне 32,85 за доллар. "Принято решение оставить ключевую ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении регулятора. Решение Центробанка Турции совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка. Руководство регулятора ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку высокой до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за полтора года - с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщал Институт статистики страны (TUIK).
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ставка, турция
Экономика, ставка, ТУРЦИЯ
ЦБ Турции третий раз подряд сохранил ключевую ставку
ЦБ Турции третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов
АНКАРА, 27 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на уровне 50% на фоне ослабления турецкой лиры.
Ранее на этой неделе турецкая национальная валюта установила новый антирекорд - на торгах во вторник доллар достигал 33,06 лиры. Сейчас лира торгуется на уровне 32,85 за доллар.
"Принято решение оставить ключевую ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении регулятора.
Решение Центробанка Турции совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка.
Руководство регулятора ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку высокой до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за полтора года - с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщал Институт статистики страны (TUIK).
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