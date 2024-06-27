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ЦБ Турции третий раз подряд сохранил ключевую ставку

ЦБ Турции третий раз подряд сохранил ключевую ставку - 27.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции третий раз подряд сохранил ключевую ставку

Центральный банк Турции на заседании в четверг третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на уровне 50% на фоне ослабления турецкой лиры. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T14:18+0300

2024-06-27T14:18+0300

2024-06-27T14:18+0300

экономика

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АНКАРА, 27 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на уровне 50% на фоне ослабления турецкой лиры. Ранее на этой неделе турецкая национальная валюта установила новый антирекорд - на торгах во вторник доллар достигал 33,06 лиры. Сейчас лира торгуется на уровне 32,85 за доллар. "Принято решение оставить ключевую ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении регулятора. Решение Центробанка Турции совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка. Руководство регулятора ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку высокой до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за полтора года - с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщал Институт статистики страны (TUIK).

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ставка, турция