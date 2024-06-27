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В ГТЛК сообщили, сколько пассажирских судов понадобится России - 27.06.2024, ПРАЙМ
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В ГТЛК сообщили, сколько пассажирских судов понадобится России
В ГТЛК сообщили, сколько пассажирских судов понадобится России - 27.06.2024, ПРАЙМ
В ГТЛК сообщили, сколько пассажирских судов понадобится России
Пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, как ожидается, вырастут в ближайшие годы, поэтому потребность в новом пассажирском флоте до 2030 года... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T07:02+0300
2024-06-27T07:03+0300
экономика
россия
пассажиропоток
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, как ожидается, вырастут в ближайшие годы, поэтому потребность в новом пассажирском флоте до 2030 года может составить около 430 судов, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "С учетом ожидаемого роста пассажирских перевозок внутренним водным транспортом потребность в новом пассажирском флоте в 2024–2030 гг. составит по базовому сценарию 426 судов с пассажировместимостью от 120 человек. По оптимистичному сценарию объем списанных в 2024–2030 гг. судов составит 819 ед. (все суда, преодолевшие порог в 46 лет к 2030 году), а закупки новых пассажирских судов превысят 800 ед.", - говорится в исследовании. При этом в ближайшие семь лет могут быть списаны более 400 судов, возраст которых к 2030 году превысит 62 года, отмечают авторы исследования.
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россия, пассажиропоток
Экономика, РОССИЯ, пассажиропоток
07:02 27.06.2024 (обновлено: 07:03 27.06.2024)
 
В ГТЛК сообщили, сколько пассажирских судов понадобится России

ГТЛК: России необходимо около 430 новых судов до 2030 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%Нижний Новгород во время ЧМ-2018 по футболу
%Нижний Новгород во время ЧМ-2018 по футболу - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, как ожидается, вырастут в ближайшие годы, поэтому потребность в новом пассажирском флоте до 2030 года может составить около 430 судов, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"С учетом ожидаемого роста пассажирских перевозок внутренним водным транспортом потребность в новом пассажирском флоте в 2024–2030 гг. составит по базовому сценарию 426 судов с пассажировместимостью от 120 человек. По оптимистичному сценарию объем списанных в 2024–2030 гг. судов составит 819 ед. (все суда, преодолевшие порог в 46 лет к 2030 году), а закупки новых пассажирских судов превысят 800 ед.", - говорится в исследовании.
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При этом в ближайшие семь лет могут быть списаны более 400 судов, возраст которых к 2030 году превысит 62 года, отмечают авторы исследования.
 
ЭкономикаРОССИЯпассажиропоток
 
 
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