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Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине из Бразилии
Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине из Бразилии - 27.06.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине из Бразилии
Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от производителя из Бразилии Seara Alimentos Ltda. За его продукцией усилили контроль. Об этом сообщили... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T21:57+0300
2024-06-27T21:57+0300
2024-06-27T21:57+0300
россельхознадзор
сальмонеллез
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от производителя из Бразилии Seara Alimentos Ltda. За его продукцией усилили контроль. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ведомстве. Ранее, в 2023 году, на поставки продукции этого предприятия уже вводили усиленный лабораторный контроль по причине однократного выявления в свинине бактерии Listeria monocytogenes. "Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции (свинине — ред.) предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella)", — сообщили в ведомстве. По факту выявленного нарушения ведомство ввело "усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия", а также обратилось к компетентному ведомству Бразилии с запросом о необходимости проведения расследования по установлению причин, а также для принятия мер, направленных на исключение случаев поставок в Россию продукции, не соответствующей требованиям Евразийского экономического союза и РФ. "В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза будет вынужден ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия", - резюмировали там.
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россельхознадзор, сальмонеллез, мясо
Россельхознадзор, сальмонеллез, мясо
Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине из Бразилии
РСХН выявил сальмонеллу в свинине от бразильской фирмы Seara Alimentos Ltda
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от производителя из Бразилии Seara Alimentos Ltda. За его продукцией усилили контроль. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ведомстве.
Ранее, в 2023 году, на поставки продукции этого предприятия уже вводили усиленный лабораторный контроль по причине однократного выявления в свинине бактерии Listeria monocytogenes.
"Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции (свинине — ред.) предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella)", — сообщили в ведомстве.
По факту выявленного нарушения ведомство ввело "усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия", а также обратилось к компетентному ведомству Бразилии с запросом о необходимости проведения расследования по установлению причин, а также для принятия мер, направленных на исключение случаев поставок в Россию продукции, не соответствующей требованиям Евразийского экономического союза и РФ.
"В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза будет вынужден ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия", - резюмировали там.
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