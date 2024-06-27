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Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине из Бразилии

Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине из Бразилии - 27.06.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине из Бразилии

Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от производителя из Бразилии Seara Alimentos Ltda. За его продукцией усилили контроль. Об этом сообщили... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T21:57+0300

2024-06-27T21:57+0300

2024-06-27T21:57+0300

россельхознадзор

сальмонеллез

мясо

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от производителя из Бразилии Seara Alimentos Ltda. За его продукцией усилили контроль. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ведомстве. Ранее, в 2023 году, на поставки продукции этого предприятия уже вводили усиленный лабораторный контроль по причине однократного выявления в свинине бактерии Listeria monocytogenes. "Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции (свинине — ред.) предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella)", — сообщили в ведомстве. По факту выявленного нарушения ведомство ввело "усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия", а также обратилось к компетентному ведомству Бразилии с запросом о необходимости проведения расследования по установлению причин, а также для принятия мер, направленных на исключение случаев поставок в Россию продукции, не соответствующей требованиям Евразийского экономического союза и РФ. "В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза будет вынужден ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия", - резюмировали там.

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россельхознадзор, сальмонеллез, мясо