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"От отчаяния". После провала своих планов на Украине США прибегли к террору - 27.06.2024, ПРАЙМ
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"От отчаяния". После провала своих планов на Украине США прибегли к террору
"От отчаяния". После провала своих планов на Украине США прибегли к террору - 27.06.2024, ПРАЙМ
"От отчаяния". После провала своих планов на Украине США прибегли к террору
После провала своих планов и на Украине, и в России, и в отношении сран, отказавшихся прекратить сотрудничество с Москвой, Соединенные Штаты пустили в ход свое... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T12:59+0300
2024-06-27T13:01+0300
сша
терроризм
россия
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. После провала своих планов и на Украине, и в России, и в отношении сран, отказавшихся прекратить сотрудничество с Москвой, Соединенные Штаты пустили в ход свое любимое оружие – террор, утверждает в материале для Aydinlik Gazetesi обозреватель Исмет Озчелик."Когда США впадают в отчаяние, они идут по одному и тому же пути: сначала вводят экономические санкции, затем провоцируют экономический кризис, терпят неудачу – и пытаются вызвать внутренний хаос, совершая террористические акты. Отныне это американская классика. Ее знают во всем мире", - говорится в статье.Поясняя, Озчелик напоминает, что все началось с того, что Соединенные Штаты решили принять Украину в НАТО, и поскольку они не прислушались к мнению России на этот счет, "случилось то, что случилось".Настала очередь санкций, которые, по замыслу Вашингтона, должны были поставить Россию на колени. Когда же и это не получилось, США начали оказывать давление на тех, кто не присоединился к санкциям – но тоже тщетно. В итоге Соединенные Штаты, по словам автора статьи, "задействовали терроризм".В этой связи автор сначала упоминает теракт в концертном зале "Крокус". Затем отмечает, что "произошло то, чего США боялись больше всего": Россия, Китай и КНДР – три ядерные державы – объединились, что привело Вашингтон в ярость, и он, впав в отчаяние, "вновь ухватились за терроризм".По мнению Озчелика, "США напрямую участвовали в атаке" на пляж Севастополя – применялись их ракеты ATACMS и их же специалисты определяли цели.А кроме того, Вашингтон, как считает автор статьи, причастен к трагическим событиям в Дагестане: "террористическая организация под контролем ЦРУ" со своей местной вербовкой совершила нападение на церкви и синагогу.Тем самым Соединенные Штаты, по мнению обозревателя, рассчитывали разжечь в России внутренние беспорядки, спровоцировать мусульмано-христианский конфликт и посеять раздор между военными разных вероисповеданий в российской армии."Однако этот расчет вновь провалился", - заключает Озчелик.
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сша, терроризм, россия
США, терроризм, РОССИЯ
12:59 27.06.2024 (обновлено: 13:01 27.06.2024)
 
"От отчаяния". После провала своих планов на Украине США прибегли к террору

Aydınlık: планы США на Украине провалились, поэтому они прибегли к терактам

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. После провала своих планов и на Украине, и в России, и в отношении сран, отказавшихся прекратить сотрудничество с Москвой, Соединенные Штаты пустили в ход свое любимое оружие – террор, утверждает в материале для Aydinlik Gazetesi обозреватель Исмет Озчелик.
"Когда США впадают в отчаяние, они идут по одному и тому же пути: сначала вводят экономические санкции, затем провоцируют экономический кризис, терпят неудачу – и пытаются вызвать внутренний хаос, совершая террористические акты. Отныне это американская классика. Ее знают во всем мире", - говорится в статье.
Поясняя, Озчелик напоминает, что все началось с того, что Соединенные Штаты решили принять Украину в НАТО, и поскольку они не прислушались к мнению России на этот счет, "случилось то, что случилось".
Настала очередь санкций, которые, по замыслу Вашингтона, должны были поставить Россию на колени. Когда же и это не получилось, США начали оказывать давление на тех, кто не присоединился к санкциям – но тоже тщетно. В итоге Соединенные Штаты, по словам автора статьи, "задействовали терроризм".
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В этой связи автор сначала упоминает теракт в концертном зале "Крокус". Затем отмечает, что "произошло то, чего США боялись больше всего": Россия, Китай и КНДР – три ядерные державы – объединились, что привело Вашингтон в ярость, и он, впав в отчаяние, "вновь ухватились за терроризм".
По мнению Озчелика, "США напрямую участвовали в атаке" на пляж Севастополя – применялись их ракеты ATACMS и их же специалисты определяли цели.
А кроме того, Вашингтон, как считает автор статьи, причастен к трагическим событиям в Дагестане: "террористическая организация под контролем ЦРУ" со своей местной вербовкой совершила нападение на церкви и синагогу.
Тем самым Соединенные Штаты, по мнению обозревателя, рассчитывали разжечь в России внутренние беспорядки, спровоцировать мусульмано-христианский конфликт и посеять раздор между военными разных вероисповеданий в российской армии.
"Однако этот расчет вновь провалился", - заключает Озчелик.
 
СШАтерроризмРОССИЯ
 
 
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