https://1prime.ru/20240627/torgi-849554249.html
Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов
Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов - 27.06.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,04%, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T18:56+0300
2024-06-27T18:56+0300
2024-06-27T19:08+0300
экономика
российский рынок акций
московская биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,04%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,04%, до 3150,32 пункта, долларовый РТС вырос на 3,3%, до 1168,05 пункта.
https://1prime.ru/20240622/valyuta-849386717.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, московская биржа
Экономика, российский рынок акций, Московская биржа
Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов
Российский рынок акций снизился на 0,04% по итогам основных торгов
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,04%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,04%, до 3150,32 пункта, долларовый РТС вырос на 3,3%, до 1168,05 пункта.
Правительство всерьез взялось за валюту: что теперь будет с рублем