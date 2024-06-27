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Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов

Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов - 27.06.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,04%, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T18:56+0300

2024-06-27T18:56+0300

2024-06-27T19:08+0300

экономика

российский рынок акций

московская биржа

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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,04%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,04%, до 3150,32 пункта, долларовый РТС вырос на 3,3%, до 1168,05 пункта.

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российский рынок акций, московская биржа