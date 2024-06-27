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Товарооборот России и Индии увеличился на 10 процентов - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Индии увеличился на 10 процентов
Товарооборот России и Индии увеличился на 10 процентов - 27.06.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индии увеличился на 10 процентов
Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T06:22+0300
2024-06-27T06:23+0300
экономика
россия
товарооборот
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской таможни. По итогам января-апреля импорт Индией российской продукции вырос на 9% - до 21,6 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 32,6 миллиарда долларов. Экспорт индийских товаров увеличился на 21% - до 1,6 миллиарда долларов. Такой резкий рост позволил России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (27,4 миллиарда долларов), ОАЭ (13,4 миллиарда долларов), Нидерланды (9,2 миллиарда долларов), Сингапур (7 миллиардов долларов) и Китай (6 миллиардов долларов). В результате товарооборот России и Индии увеличился до 23,1 миллиарда долларов против 21 миллиарда за первые четыре месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
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россия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, товарооборот
06:22 27.06.2024 (обновлено: 06:23 27.06.2024)
 
Товарооборот России и Индии увеличился на 10 процентов

Таможня: товарооборот РФ и Индии в январе-апреле вырос на 10%, превысив $23 млрд

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время официальной встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время официальной встречи в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской таможни.
По итогам января-апреля импорт Индией российской продукции вырос на 9% - до 21,6 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 32,6 миллиарда долларов.
Экспорт индийских товаров увеличился на 21% - до 1,6 миллиарда долларов. Такой резкий рост позволил России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (27,4 миллиарда долларов), ОАЭ (13,4 миллиарда долларов), Нидерланды (9,2 миллиарда долларов), Сингапур (7 миллиардов долларов) и Китай (6 миллиардов долларов).
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Эксперт: меморандум "Газпрома" и Ирана может касаться поставок в Индию
Вчера, 18:24
В результате товарооборот России и Индии увеличился до 23,1 миллиарда долларов против 21 миллиарда за первые четыре месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
 
ЭкономикаРОССИЯтоварооборот
 
 
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