https://1prime.ru/20240627/tovarooborot-849527962.html

Товарооборот России и Индии увеличился на 10 процентов

Товарооборот России и Индии увеличился на 10 процентов - 27.06.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Индии увеличился на 10 процентов

Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T06:22+0300

2024-06-27T06:22+0300

2024-06-27T06:23+0300

экономика

россия

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/82666/31/826663133_0:238:2797:1811_1920x0_80_0_0_208f545059a1fdacf91384ac370bb879.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской таможни. По итогам января-апреля импорт Индией российской продукции вырос на 9% - до 21,6 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 32,6 миллиарда долларов. Экспорт индийских товаров увеличился на 21% - до 1,6 миллиарда долларов. Такой резкий рост позволил России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (27,4 миллиарда долларов), ОАЭ (13,4 миллиарда долларов), Нидерланды (9,2 миллиарда долларов), Сингапур (7 миллиардов долларов) и Китай (6 миллиардов долларов). В результате товарооборот России и Индии увеличился до 23,1 миллиарда долларов против 21 миллиарда за первые четыре месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

https://1prime.ru/20240626/gazprom-849521160.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, товарооборот