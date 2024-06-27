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ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день

ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день - 27.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день

ЦБ РФ во втором полугодии будет осуществлять операции на рынке в интересах Минфина (в рамках бюджетного правила), добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:12+0300

2024-06-27T15:12+0300

2024-06-27T15:19+0300

банк россии

минфин

продажа валютной выручки

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ во втором полугодии будет осуществлять операции на рынке в интересах Минфина (в рамках бюджетного правила), добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день, следует из сообщения регулятора."Во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день", - говорится в сообщении ЦБ.

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минфин, продажа валютной выручки