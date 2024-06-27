https://1prime.ru/20240627/tsb-849545598.html
ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день
ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день - 27.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день
ЦБ РФ во втором полугодии будет осуществлять операции на рынке в интересах Минфина (в рамках бюджетного правила), добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:12+0300
2024-06-27T15:12+0300
2024-06-27T15:19+0300
банк россии
минфин
продажа валютной выручки
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ во втором полугодии будет осуществлять операции на рынке в интересах Минфина (в рамках бюджетного правила), добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день, следует из сообщения регулятора."Во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день", - говорится в сообщении ЦБ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, продажа валютной выручки
Банк России, Минфин, продажа валютной выручки
ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день
ЦБ во II полугодии добавит к операции для Минфина продажу валюты на 8,4 млрд руб в день
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ во втором полугодии будет осуществлять операции на рынке в интересах Минфина (в рамках бюджетного правила), добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день, следует из сообщения регулятора.
"Во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день", - говорится в сообщении ЦБ.