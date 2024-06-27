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ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день - 27.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день
ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день - 27.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день
ЦБ РФ во втором полугодии будет осуществлять операции на рынке в интересах Минфина (в рамках бюджетного правила), добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:12+0300
2024-06-27T15:19+0300
банк россии
минфин
продажа валютной выручки
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ во втором полугодии будет осуществлять операции на рынке в интересах Минфина (в рамках бюджетного правила), добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день, следует из сообщения регулятора."Во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день", - говорится в сообщении ЦБ.
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минфин, продажа валютной выручки
Банк России, Минфин, продажа валютной выручки
15:12 27.06.2024 (обновлено: 15:19 27.06.2024)
 
ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 миллиарда рублей в день

ЦБ во II полугодии добавит к операции для Минфина продажу валюты на 8,4 млрд руб в день

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ во втором полугодии будет осуществлять операции на рынке в интересах Минфина (в рамках бюджетного правила), добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день, следует из сообщения регулятора.
"Во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день", - говорится в сообщении ЦБ.
 
Банк РоссииМинфинпродажа валютной выручки
 
 
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