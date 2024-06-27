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Медь торгуется у двухмесячного минимума

Медь торгуется у двухмесячного минимума - 27.06.2024, ПРАЙМ

Медь торгуется у двухмесячного минимума

Фьючерсы на медь немного выросли в четверг, но укрепление доллара США и неопределенность перспектив восстановления экономики Китая удерживают цены около... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T11:46+0300

2024-06-27T11:46+0300

2024-06-27T11:46+0300

рынки

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на медь немного выросли в четверг, но укрепление доллара США и неопределенность перспектив восстановления экономики Китая удерживают цены около 2-месячного минимума.По состоянию на 04.29 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 0,2%, до 9558,50 доллара за тонну. На предыдущей сессии контракты опустились до самого низкого уровня с 18 апреля.После достижения 20 мая рекордного максимума 11 104,5 котировки меди снизились почти на 14% на фоне слабых данных Китая и неопределенности денежно-кредитной политики США.Темпы роста прибылей в производственном секторе Китая резко замедлились в мае под давлением со стороны вялого спроса."К концу месяца мы должны увидеть вторую волну роста цен, так как инвесторы будут отказываться от дорогих акций США и отдавать предпочтение сырьевым товарам. Кроме того, Пекин должен объявить о новых мерах стимулирования", - сказал один из трейдеров.Наиболее активно торгующиеся августовские фьючерсы на медь на SHFE оставались без изменений, на отметке 77 980 юаней за тонну."Запасы меди в Китае продолжают расти, а премия на местном рынке остается низкой, сигнализируя о вялости спроса на физическом рынке", - пишут аналитики TD Securities.В мае чилийская компания Codelco вновь не выполнила план по производству меди, согласно данным Reuters.Доллар торговался около 8-недельного максимума, что сделало сырьевые товары менее доступными для держателей иных валют.Алюминий на LME торговался с понижением на 0,1%, по 2507,50 доллара за тонну, никель подорожал на 0,3%, до 17 100 долларов, цинк – на 0,6%, до 2958 долларов, свинец – на 0,2%, до 2199 долларов, а олово – на 0,4%, до 32 065 долларов.На SHFE алюминий прибавил 0,2%, до 20 260 юаней за тонну, никель – 0,6%, до 134 850 юаней, свинец – 1%, до 19 320 юаней, цинк – 2,3%, до 24 305 юаней, а олово – 0,6%, до 268 100 юаней.

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рынки, цветные металлы