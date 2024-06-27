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В Турции оценили ситуацию с оплатой услуг российскими туристами

В Турции оценили ситуацию с оплатой услуг российскими туристами - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Турции оценили ситуацию с оплатой услуг российскими туристами

Катастрофичной ситуации с оплатой российскими туристами услуг в Турции на фоне банковских проблем и санкций нет, сектор старается решить проблемы на месте,... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T07:31+0300

2024-06-27T07:31+0300

2024-06-27T07:32+0300

экономика

российские туристы

оплата

турция

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Катастрофичной ситуации с оплатой российскими туристами услуг в Турции на фоне банковских проблем и санкций нет, сектор старается решить проблемы на месте, заявил РИА Новости источник в туристическом секторе страны. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с предыдущими годами показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. "Какой-либо катастрофичной ситуации нет. Российские туристы приезжают, отдыхают. Да, бывают проблемы с оплатой, но стараемся решить на месте, ищем варианты", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос о том, отразились ли санкции на числе приезжающих в Турцию российских туристов, источник отметил, что не замечает "существенных изменений". "Это лучше, конечно, знают официальные ведомства, но российские туристы активны как всегда", - сказал он. Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, заявил ранее посол РФ Алексей Ерхов.

https://1prime.ru/20240626/turtsiya-849519505.html

турция

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российские туристы, оплата, турция