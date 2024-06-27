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Европа кусает локти: свое экономическое чудо она отдала другой стране - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Европа кусает локти: свое экономическое чудо она отдала другой стране
Европа кусает локти: свое экономическое чудо она отдала другой стране - 27.06.2024, ПРАЙМ
Европа кусает локти: свое экономическое чудо она отдала другой стране
Европа жалеет об упущенных возможностях, в то время, как Турция развивается благодаря сотрудничеству с Россией. А ведь экономическое чудо современной Европы во... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:28+0300
2024-06-27T13:30+0300
турция
ес
газпром
мировая энергетика
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Европа жалеет об упущенных возможностях, в то время, как Турция развивается благодаря сотрудничеству с Россией. А ведь экономическое чудо современной Европы во многом было обеспечено за счет дешевого российского газа. Однако это процветание Брюссель принес в жертву, слепо следуя за Вашингтоном, пишет турецкая dikGAZETE.Отношения с Москвой у страны многообещающие и перспективные. Долгосрочные контракты с "Газпромом" помогают решить многие проблемы национальной энергетики, а в перспективе позволят создать в Стамбуле российско-турецкую компанию, которая будет управлять одним из крупнейших в мире газовых хабов.Такие планы вынашивались давно, поскольку Анкаре никогда не отказывалась от дешевого российского газа. Существующие газопроводы по дну Черного моря обеспечивают не только большую часть потребностей страны, но и позволяют перепродать излишки.Десятилетиями тем же самым занимались европейские страны. С помощью сети магистральных газопроводов их около полувека назад подключили к огромным месторождениям Западной Сибири. Это внесло значимый вклад в ренессанс основных стран ЕС после Второй мировой войны.Однако в последние годы ЕС начал рвать связи с "Газпромом" под лозунгами "перехода к зеленой энергетике" и "либерализации энергорынка". Недавние санкции и теракт на "Северном потоке" усугубили ситуацию. Европа потеряла десятки миллиардов долларов на покупке дорогого СПГ, столкнулась с масштабным энергокризисом 2020-2021 года, лишилась высокотехнологичных рабочих мест и тарифных льгот, пишет издание.В итоге турецкая ГТС остается для ЕС одной из немногих возможностей получить дешевый – хотя уже не настолько – российский газ. Турция, выступив основным оператором на маршруте поставок российского и каспийского газа в Европу, не только заработает миллиарды долларов уже в ближайшей перспективе, но и упрочит свои геополитические позиции. Брюсселю и Вашингтону остается лишь грозить вторичными санкциями турецкому бизнесу, хотя Анкара считается их союзником. Но рано или поздно следует задуматься – а надо ли проявлять послушание, если на кону стоит долгосрочная выгода и интересы страны? – задает вопрос автор статьи.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, ес, газпром, мировая энергетика
ТУРЦИЯ, ЕС, Газпром, мировая энергетика
13:28 27.06.2024 (обновлено: 13:30 27.06.2024)
 
Европа кусает локти: свое экономическое чудо она отдала другой стране

dikGAZETE: Турция упрочит положение в мире благодаря сотрудничеству с Россией

© Фото : TurkStreamГазовые трубы.
Газовые трубы. - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : TurkStream
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Европа жалеет об упущенных возможностях, в то время, как Турция развивается благодаря сотрудничеству с Россией. А ведь экономическое чудо современной Европы во многом было обеспечено за счет дешевого российского газа. Однако это процветание Брюссель принес в жертву, слепо следуя за Вашингтоном, пишет турецкая dikGAZETE.
Отношения с Москвой у страны многообещающие и перспективные. Долгосрочные контракты с "Газпромом" помогают решить многие проблемы национальной энергетики, а в перспективе позволят создать в Стамбуле российско-турецкую компанию, которая будет управлять одним из крупнейших в мире газовых хабов.
Такие планы вынашивались давно, поскольку Анкаре никогда не отказывалась от дешевого российского газа. Существующие газопроводы по дну Черного моря обеспечивают не только большую часть потребностей страны, но и позволяют перепродать излишки.
Газовые трубы. - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Эксперт прокомментировал значение проекта газового хаба для Турции и России
25 июня, 08:06
Десятилетиями тем же самым занимались европейские страны. С помощью сети магистральных газопроводов их около полувека назад подключили к огромным месторождениям Западной Сибири. Это внесло значимый вклад в ренессанс основных стран ЕС после Второй мировой войны.
Однако в последние годы ЕС начал рвать связи с "Газпромом" под лозунгами "перехода к зеленой энергетике" и "либерализации энергорынка". Недавние санкции и теракт на "Северном потоке" усугубили ситуацию. Европа потеряла десятки миллиардов долларов на покупке дорогого СПГ, столкнулась с масштабным энергокризисом 2020-2021 года, лишилась высокотехнологичных рабочих мест и тарифных льгот, пишет издание.
В итоге турецкая ГТС остается для ЕС одной из немногих возможностей получить дешевый – хотя уже не настолько – российский газ. Турция, выступив основным оператором на маршруте поставок российского и каспийского газа в Европу, не только заработает миллиарды долларов уже в ближайшей перспективе, но и упрочит свои геополитические позиции. Брюсселю и Вашингтону остается лишь грозить вторичными санкциями турецкому бизнесу, хотя Анкара считается их союзником. Но рано или поздно следует задуматься – а надо ли проявлять послушание, если на кону стоит долгосрочная выгода и интересы страны? – задает вопрос автор статьи.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ТУРЦИЯЕСГазпроммировая энергетика
 
 
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