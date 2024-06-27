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Указ Путина об изъятии активов будет болезненным для США, считает Медведев
Указ Путина об изъятии активов будет болезненным для США, считает Медведев - 27.06.2024, ПРАЙМ
Указ Путина об изъятии активов будет болезненным для США, считает Медведев
Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об изъятии американских активов коснется их существенного объема и станет болезненным ударом, заявил в... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T17:16+0300
2024-06-27T17:16+0300
2024-06-27T17:16+0300
политика
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об изъятии американских активов коснется их существенного объема и станет болезненным ударом, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В мае Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в РФ может быть изъято по решению суда с целью компенсации ущерба в случае конфискации российских активов или активов Банка России в Штатах. "Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России о изъятии активов США И потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения. Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объем, и будет весьма неприятный, болезненный удар", — сказал он. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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дмитрий медведев, указ президента рф, сша, активы
Политика, Дмитрий Медведев, Указ президента РФ, США, активы
Указ Путина об изъятии активов будет болезненным для США, считает Медведев
Медведев: указ Путина об изъятии активов США станет болезненным ударом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об изъятии американских активов коснется их существенного объема и станет болезненным ударом, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
В мае Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в РФ может быть изъято по решению суда с целью компенсации ущерба в случае конфискации российских активов или активов Банка России в Штатах.
"Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России о изъятии активов США И потворствующих им лиц. В ближайшее время будут приняты реализующие его законодательные изменения. Я не буду озвучивать конкретные суммы активов, хотя они известны, но это существенный объем, и будет весьма неприятный, болезненный удар", — сказал он.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Медведев назвал санкции хитрой игрой США против ЕС