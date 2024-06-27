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В Госдуму вносят проект о защите водителя от неправомерной эвакуации
В Госдуму вносят проект о защите водителя от неправомерной эвакуации - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуму вносят проект о защите водителя от неправомерной эвакуации
В Госдуму вносится законопроект, согласно которому эвакуация автомобиля прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T05:13+0300
2024-06-27T05:13+0300
2024-06-27T05:14+0300
водители
эвакуация
защита
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Госдуму вносится законопроект, согласно которому эвакуация автомобиля прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления транспортным средством и находящиеся внутри задерживаемого транспортного средства. "Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1.1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому задержание транспортного средства прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления транспортным средством и находящиеся внутри задерживаемого транспортного средства", - сказано в пояснительной записке к проекту, которую опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы и один из авторов проекта Ярослав Нилов. Нилов отметил, что для прекращения задержания транспортного средства непосредственно на месте задержания, согласно нормам КоАП, предусмотрено выполнение ряда условий. Среди них, по его словам, - необходимость присутствия на месте лица, способного управлять конкретным ТС, а "способность управлять", в свою очередь, подтверждается соответствующими документами - например, водительское удостоверение и документы на авто. "Но последние нередко хранятся в самом автомобиле, а обязанность уполномоченных лиц предоставить водителю право забрать и предъявить документы из уже опломбированного для последующей эвакуации ТС нигде не прописана. Законопроект направлен на устранение такого законодательного пробела", - сказал он.
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водители, эвакуация, защита
водители, эвакуация, защита
В Госдуму вносят проект о защите водителя от неправомерной эвакуации
В Госдуму вносится проект о защите водителя от неправомерной эвакуации
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Госдуму вносится законопроект, согласно которому эвакуация автомобиля прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления транспортным средством и находящиеся внутри задерживаемого транспортного средства.
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1.1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому задержание транспортного средства прекращается, если водитель может представить документы, необходимые для управления транспортным средством и находящиеся внутри задерживаемого транспортного средства", - сказано в пояснительной записке к проекту, которую опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы и один из авторов проекта Ярослав Нилов.
Нилов отметил, что для прекращения задержания транспортного средства непосредственно на месте задержания, согласно нормам КоАП, предусмотрено выполнение ряда условий. Среди них, по его словам, - необходимость присутствия на месте лица, способного управлять конкретным ТС, а "способность управлять", в свою очередь, подтверждается соответствующими документами - например, водительское удостоверение и документы на авто.
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"Но последние нередко хранятся в самом автомобиле, а обязанность уполномоченных лиц предоставить водителю право забрать и предъявить документы из уже опломбированного для последующей эвакуации ТС нигде не прописана. Законопроект направлен на устранение такого законодательного пробела", - сказал он.