Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240627/volodin-849544846.html
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ - 27.06.2024, ПРАЙМ
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ
Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сказанные им на сессии Петербургского международного... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:37+0300
2024-06-27T14:50+0300
вячеслав володин
александр бастрыкин
госдума
следственный комитет
ск рф
мигранты
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/61/842286122_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58e1d674771262558a962fbfd3aae1d0.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сказанные им на сессии Петербургского международного юридического форума."Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", — сказал Володин, отвечая на вопросы парламентских журналистов. Ранее Бастрыкин отметил, что парламентарии должны быть заинтересованы в миграционных новациях из-за "напряженной" ситуации в стране. При этом он шутливо переиначил название Госдумы. Трансляция сессии представлена на сайте "Росконгресса".В начале июня глава СК отметил, что за четыре месяца этого года мигранты совершили более 14 тысяч преступлений. Кроме того, число преступлений, совершенных нелегально находящимися в России лицами, увеличилось в три раза.
https://1prime.ru/20240627/migranty-849544559.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/61/842286122_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7f301a445134a7b0a4e3cce5f4c7f80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вячеслав володин, александр бастрыкин, госдума, следственный комитет, ск рф, мигранты
Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Госдума, Следственный комитет, СК РФ, Мигранты
14:37 27.06.2024 (обновлено: 14:50 27.06.2024)
 
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ

Володин: Бастрыкин оскорбил народ словами о "государственной дуре"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сказанные им на сессии Петербургского международного юридического форума.
"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", — сказал Володин, отвечая на вопросы парламентских журналистов.
Ранее Бастрыкин отметил, что парламентарии должны быть заинтересованы в миграционных новациях из-за "напряженной" ситуации в стране. При этом он шутливо переиначил название Госдумы. Трансляция сессии представлена на сайте "Росконгресса".
В начале июня глава СК отметил, что за четыре месяца этого года мигранты совершили более 14 тысяч преступлений. Кроме того, число преступлений, совершенных нелегально находящимися в России лицами, увеличилось в три раза.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Бастрыкин потребовал принять законы о мигрантах, пошутив над Госдумой
14:30
 
Вячеслав ВолодинАлександр БастрыкинГосдумаСледственный комитетСК РФМигранты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала