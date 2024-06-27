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Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ - 27.06.2024, ПРАЙМ
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ
Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сказанные им на сессии Петербургского международного... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T14:37+0300
2024-06-27T14:37+0300
2024-06-27T14:50+0300
вячеслав володин
александр бастрыкин
госдума
следственный комитет
ск рф
мигранты
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Спикер Думы Вячеслав Володин отреагировал на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сказанные им на сессии Петербургского международного юридического форума."Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", — сказал Володин, отвечая на вопросы парламентских журналистов. Ранее Бастрыкин отметил, что парламентарии должны быть заинтересованы в миграционных новациях из-за "напряженной" ситуации в стране. При этом он шутливо переиначил название Госдумы. Трансляция сессии представлена на сайте "Росконгресса".В начале июня глава СК отметил, что за четыре месяца этого года мигранты совершили более 14 тысяч преступлений. Кроме того, число преступлений, совершенных нелегально находящимися в России лицами, увеличилось в три раза.
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вячеслав володин, александр бастрыкин, госдума, следственный комитет, ск рф, мигранты
Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Госдума, Следственный комитет, СК РФ, Мигранты
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ
Володин: Бастрыкин оскорбил народ словами о "государственной дуре"