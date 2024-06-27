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В МВФ признали вредными водимые США пошлины и барьеры

В МВФ признали вредными водимые США пошлины и барьеры - 27.06.2024, ПРАЙМ

В МВФ признали вредными водимые США пошлины и барьеры

Вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему,... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:29+0300

2024-06-27T22:29+0300

2024-06-27T22:29+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. Вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Пошлины, нетарифные барьеры... не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему", - указано в документе. Там добавили, что своими действиями США фрагментируют глобальные цепочки поставок и стимулируют ответные действия со стороны торговых партнеров.

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мвф, сша, пошлины