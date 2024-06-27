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В Китае откроют магазины по франшизе Калининградского янтарного комбината

В Китае откроют магазины по франшизе Калининградского янтарного комбината - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Китае откроют магазины по франшизе Калининградского янтарного комбината

Три магазина в Китае и один в Гонконге по франшизе Калининградского янтарного комбината откроются осенью, ориентировочно в ноябре, сообщил РИА Новости... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:22+0300

2024-06-27T16:22+0300

2024-06-27T17:13+0300

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 27 июн – ПРАЙМ. Три магазина в Китае и один в Гонконге по франшизе Калининградского янтарного комбината откроются осенью, ориентировочно в ноябре, сообщил РИА Новости пресс-секретарь комбината Роман Гаранчук во время VII международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum. VII международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum 2024 открылся в Светлогорске. "На данный момент ведется подготовка к открытию торговых точек по франшизе Калининградского янтарного комбината с несколькими партнерами. Ориентировочно на ноябрь этого года запланировано начало работы трех магазинов в Китае (Пекине, Шанхае и Гуанчжоу) и одного в Гонконге. Сейчас идет формирование и согласование перечня продукции для реализации в торговых точках", - сказал Гаранчук. Как рассказал РИА Новости один из гостей форума, владелец ювелирной компании из Шанхая Ли Вэй, он приехал в Светлогорск с целью принять участие в аукционе янтарных самородков и, возможно, заключить договор о сотрудничестве с калининградскими янтарными предприятиями. "Я впервые приехал на форум. Надеюсь установить здесь с янтарным комбинатом или другими предприятиями деловые отношения. В Китае очень любят янтарь, очень любят покупать изделия из янтаря. Проблема в том, что материала нет. Материал очень сложно достать. Только в России", - сказал Ли Вэй. Международный янтарный форум проводится с 2016 года и является важным культурно-деловым событием янтарной индустрии. Организатором форума является Калининградский янтарный комбинат при поддержке госкорпорации "Ростех". На мероприятии переработчики янтаря традиционно обмениваются опытом, мнениями, вырабатывают совместные решения по развитию отрасли и презентуют свои последние коллекции изделий, привлекая внимание к российскому национальному богатству – солнечному камню. VII Международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum 2024 проходит с 27 по 30 июня в Калининградской области.

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бизнес, россия, янтарь, китай