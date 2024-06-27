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В ГД внесли законопроект для сокращения нелегального оборота драгметаллов
В ГД внесли законопроект для сокращения нелегального оборота драгметаллов - 27.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект для сокращения нелегального оборота драгметаллов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следует из базы... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T21:04+0300
2024-06-27T21:04+0300
2024-06-27T21:05+0300
экономика
госдума
законопроект
драгметаллы
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ, в частности, расширяет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, которые подлежат обязательному контролю и сведения о которых кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг. В него включаются зачисление на счет или списание со счета юрлица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгметаллов и драгкамней, а также содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий; покупка физлицом у банка и продажа банку физлицом за наличный или безналичный расчет инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; покупка ИП или юрлицом у банка и продажа ими банку за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов. При этом банкам запрещается исполнять поручения юрлиц или ИП о списании средств с их счетов в случае включения таких лиц в перечень участников рынка, которые нарушают законодательство в сфере оборота драгметаллов и драгкамней, не встав на спецучет в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за их оборотом. Порядок формирования и доведения до сведения банков данного перечня, критерии и порядок включения в него, а также порядок обжалования включения в перечень и порядок исключения из него будет устанавливать Минфин по согласованию с ЦБ РФ. Помимо этого, из-под обязательного контроля выводятся операции, связанные с получением физлицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также внесением физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме. Однако это, согласно пояснительной записке, "не отменяет необходимости" анализа таких операций на предмет наличия рисков их совершения в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. "Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга", - отмечается там же. Кабмин обращает внимание, что по данным правоохранительных органов, объем нелегально ввезенных в РФ драгоценных камней превышает в 82 раза объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, драгоценных металлов - около 20%.
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госдума, законопроект, драгметаллы
Экономика, Госдума, законопроект, драгметаллы
В ГД внесли законопроект для сокращения нелегального оборота драгметаллов
Правительство внесло в ГД проект для снижения нелегального оборота драгметаллов
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ, в частности, расширяет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, которые подлежат обязательному контролю и сведения о которых кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг.
В него включаются зачисление на счет или списание со счета юрлица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгметаллов и драгкамней, а также содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий; покупка физлицом у банка и продажа банку физлицом за наличный или безналичный расчет инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; покупка ИП или юрлицом у банка и продажа ими банку за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.
При этом банкам запрещается исполнять поручения юрлиц или ИП о списании средств с их счетов в случае включения таких лиц в перечень участников рынка, которые нарушают законодательство в сфере оборота драгметаллов и драгкамней, не встав на спецучет в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за их оборотом. Порядок формирования и доведения до сведения банков данного перечня, критерии и порядок включения в него, а также порядок обжалования включения в перечень и порядок исключения из него будет устанавливать Минфин по согласованию с ЦБ РФ.
Помимо этого, из-под обязательного контроля выводятся операции, связанные с получением физлицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также внесением физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
Однако это, согласно пояснительной записке, "не отменяет необходимости" анализа таких операций на предмет наличия рисков их совершения в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. "Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга", - отмечается там же.
Кабмин обращает внимание, что по данным правоохранительных органов, объем нелегально ввезенных в РФ драгоценных камней превышает в 82 раза объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, драгоценных металлов - около 20%.
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