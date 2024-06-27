https://1prime.ru/20240627/zayavlenie-849552288.html

Медведев прокомментировал заявление НАТО о непричастности к ударам по РФ

Медведев прокомментировал заявление НАТО о непричастности к ударам по РФ - 27.06.2024, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал заявление НАТО о непричастности к ударам по РФ

Заявление НАТО о непричастности к ударам по территории России является издевательством, заявил в ходе пленарной сессии на Петербургском международном... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T17:41+0300

2024-06-27T17:41+0300

2024-06-27T17:54+0300

политика

россия

нато

удар

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Заявление НАТО о непричастности к ударам по территории России является издевательством, заявил в ходе пленарной сессии на Петербургском международном юридическом форуме зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев"Это просто издевательство, на самом деле. Все же все прекрасно понимают. Но, если говорить не об эмоциональной стороне, у нас форум все-таки юридический, то вот смотрите, американцы, европейцы говорят: "А мы нейтральные государства. Мы не участвуем в конфликте". Но это же полностью противоречит всем международным конвенциям, посвященным военным событиям. Я имею в виду Гаагский пакет конвенций и некоторые другие решения, которые принимались и являются источником международного права", — пояснил он. Медведев напомнил, что нейтральной считается та страна, которая не вовлечена в конфликт ни с одной из сторон, которые в таковом конфликте участвуют. При этом страны западного мира, "скажем так, и присоединившиеся, они как минимум помогают одной стороне, а другую сторону пытаются всячески ущемлять и запрещают другим странам заниматься с ней военным сотрудничеством"."Это уже разрушает само по себе идею нейтралитета этих стран", — подчеркнул Медведев. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.

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россия, нато, удар, дмитрий медведев