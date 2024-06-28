Это уже все: на рынке неспокойно

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В четверг, 27 июня, на финансовых рынках наблюдалась интересная динамика, демонстрирующая тесную взаимосвязь между курсом рубля и ценами на нефть. Российская национальная валюта укрепилась по отношению к основным мировым валютам с ростом цен на нефть и небольшим снижением индекса доллара.Рубль завершил торговую сессию укреплением: курс доллара снизился на 0,85% до 85,68 рубля, евро потерял 0,34%, остановившись на отметке 92,05 рубля, а китайский юань показал наиболее значительное снижение - на 1,60% до 11,52 рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 1,15%, достигнув $85,38.Укрепление рубля можно связать с несколькими факторами. Во-первых, это приближение пика налоговых выплат, приходящийся на 28 июня, когда экспортеры традиционно продают валютную выручку для уплаты налогов. Во-вторых, рост цен на нефть на фоне геополитических рисков. В третьих, рынок также закладывает в котировки ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов на предстоящем заседании 26 июля. Это может повысить привлекательность рублевых активов.Однако ситуация остается неоднозначной. Банк России одновременно снижает поддержку рубля, уменьшая объемы продажи валютной выручки в рамках бюджетного правила. Во втором полугодии 2024 года ежедневный объем продаж валюты сократится с 6,24 млрд до 2,87 млрд рублей, что может ослабить позиции рубля в среднесрочной перспективе.Что касается нефтяного рынка, рост цен продолжается третью сессию подряд, включая сегодняшний день, несмотря на неожиданное увеличение запасов нефти в США. Основным драйвером роста выступает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в частности, обострение конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Существуют опасения, что эскалация может затронуть Иран - крупного экспортера нефти в регионе.На утро пятницы, 28 июня, баррель Brent торгуется на уровне $85,67. Ожидаю дальнейшего роста котировок до $87,50, однако темпы роста могут замедлиться из-за общего укрепления доллара США на мировых рынках.В краткосрочной перспективе после завершения налогового периода 28 июня возможно умеренное ослабление рубля. Тем не менее, не ожидаю пока роста курса доллара выше 90 рублей в ближайшее время.Таким образом, динамика рубля и нефти остается тесно взаимосвязанной, отражая как внутренние факторы российской экономики, так и глобальные геополитические тенденции. Инвесторам и участникам рынка рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и риторикой ЦБ РФ, которые могут оказать влияние на оба рынка в ближайшем будущем.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,04%, до 3150,32 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 3,3%, до 1168,05 пункта. Давление на рынок акций оказывала новая волна укрепления национальной валюты. Индекс Мосбиржи остается торговаться внутри торгового диапазона за 17-20 июня. На сегодня жду консолидацию около уровня 3130 п.
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. В четверг, 27 июня, на финансовых рынках наблюдалась интересная динамика, демонстрирующая тесную взаимосвязь между курсом рубля и ценами на нефть. Российская национальная валюта укрепилась по отношению к основным мировым валютам с ростом цен на нефть и небольшим снижением индекса доллара.
Рубль завершил торговую сессию укреплением: курс доллара снизился на 0,85% до 85,68 рубля, евро потерял 0,34%, остановившись на отметке 92,05 рубля, а китайский юань показал наиболее значительное снижение - на 1,60% до 11,52 рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 1,15%, достигнув $85,38.
Укрепление рубля можно связать с несколькими факторами. Во-первых, это приближение пика налоговых выплат, приходящийся на 28 июня, когда экспортеры традиционно продают валютную выручку для уплаты налогов. Во-вторых, рост цен на нефть на фоне геополитических рисков. В третьих, рынок также закладывает в котировки ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов на предстоящем заседании 26 июля. Это может повысить привлекательность рублевых активов.
Однако ситуация остается неоднозначной. Банк России одновременно снижает поддержку рубля, уменьшая объемы продажи валютной выручки в рамках бюджетного правила. Во втором полугодии 2024 года ежедневный объем продаж валюты сократится с 6,24 млрд до 2,87 млрд рублей, что может ослабить позиции рубля в среднесрочной перспективе.
Что касается нефтяного рынка, рост цен продолжается третью сессию подряд, включая сегодняшний день, несмотря на неожиданное увеличение запасов нефти в США. Основным драйвером роста выступает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в частности, обострение конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Существуют опасения, что эскалация может затронуть Иран - крупного экспортера нефти в регионе.
На утро пятницы, 28 июня, баррель Brent торгуется на уровне $85,67. Ожидаю дальнейшего роста котировок до $87,50, однако темпы роста могут замедлиться из-за общего укрепления доллара США на мировых рынках.
В краткосрочной перспективе после завершения налогового периода 28 июня возможно умеренное ослабление рубля. Тем не менее, не ожидаю пока роста курса доллара выше 90 рублей в ближайшее время.
Таким образом, динамика рубля и нефти остается тесно взаимосвязанной, отражая как внутренние факторы российской экономики, так и глобальные геополитические тенденции. Инвесторам и участникам рынка рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и риторикой ЦБ РФ, которые могут оказать влияние на оба рынка в ближайшем будущем.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,04%, до 3150,32 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 3,3%, до 1168,05 пункта. Давление на рынок акций оказывала новая волна укрепления национальной валюты. Индекс Мосбиржи остается торговаться внутри торгового диапазона за 17-20 июня. На сегодня жду консолидацию около уровня 3130 п.
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