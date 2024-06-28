https://1prime.ru/20240628/avto-849553042.html

Названы машины-десятилетки, которые можно купить с минимальным пробегом

Названы машины-десятилетки, которые можно купить с минимальным пробегом - 28.06.2024, ПРАЙМ

Названы машины-десятилетки, которые можно купить с минимальным пробегом

Найти автомобиль возрастом более 10 лет у первого владельца легче, чем кажется. Бывает, что пробег таких машин не более 100 тысяч километров – иногда такое... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T09:00+0300

2024-06-28T09:00+0300

2024-06-28T09:34+0300

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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Найти автомобиль возрастом более 10 лет у первого владельца легче, чем кажется. Бывает, что пробег таких машин не более 100 тысяч километров – иногда такое случается, выяснили в сервисе Отчеты Авто.ру.Найти машину, у которой был всего один владелец, изредка выезжавший на ней для неспешных променадов по городским бульварам, сложно, но вполне реально. При этом шансы возрастают, если искать среди машин возрастом 10-20 лет. Эта группа — самая многочисленная на отечественном рынке. К началу 2024 года средний возраст легкового автомобиля в России превысил 15 лет.За первые пять месяцев 2024 года на Авто.ру было опубликовано почти 80 тысяч объявлений машин старше 10 лет, в которых продавец указал только одного владельца.С помощью "Отчетов" Авто.ру наличие только одного собственника за всю историю владения подтверждено у более чем 66% автомобилей. В 15% предложений пробег машины не превышал 100 тысяч километров. По числу таких объявлений лидируют ВАЗ, Nissan, Kia, Hyundai и Toyota.Для автомобиля старше 10 лет пробег в 100 тысяч километров свидетельствует о невысоком уровне эксплуатации. По статистике средний годовой пробег в России превышает 18 тысяч километров — соответственно, к десяти годам пробег должен приближаться к отметке 200 тысяч. "Так что при регулярном обслуживании, которое можно проверить отметками в сервисной книжке и распечатками заказ-нарядов, порог первой сотни тысяч на одометре можно считать завершением обкатки", — рассказал Сергей Алексеев, руководитель Авто.ру Выкуп.Иногда данные в объявлении случайно или намерено вводят покупателя в заблуждение. Но это случается реже, чем кажется. Среди автомобилей с пробегом до 100 тысяч километров, возрастом 10-20 лет и одним владельцем, заявленный и реальный пробег не сходится лишь в 2% объявлений от общего числа объявлений.Среди машин старше 30 лет подобных предложений существенно меньше, но и сами автомобили становятся намного интереснее и уже являются не просто автомобилями, а настоящей инвестицией. По данным Авто.ру, на платформе пользователи разместили почти тысячу объявлений о продаже машин, у которых только одна запись о владельце. Из них у 16% пробег до 50 тысяч километров, еще 33% приходится на авто, у которых на одометре значится от 50 до 100 тысяч километров. Дольше всего в одних руках задерживаются автомобили марок: ВАЗ, Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota, Audi и Ford.

https://1prime.ru/20240626/ugon-849503556.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спрос на легковые авто, подержанные авто, машины, авто