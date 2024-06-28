Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240628/bayden-849574778.html
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
Кандидат в президенты США Джо Байден может выбыть из гонки, так как его дебаты с Дональдом Трампом закончились полным провалом. Об этом сообщает издание Der... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:42+0300
2024-06-28T13:42+0300
политика
джо байден
выборы в сша
дебаты
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/78/841157889_0:105:1289:830_1920x0_80_0_0_51e7a94d892ac67e2d09e350069b869c.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Джо Байден может выбыть из гонки, так как его дебаты с Дональдом Трампом закончились полным провалом. Об этом сообщает издание Der Spiegel.Предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня на телеканале CNN. Сами выборы президента США начнутся 5 ноября.Как отмечает немецкое издание, Байден хотел использовать дебаты, чтобы доказать, что он может еще четыре года возглавлять Америку."Он и его советники добились абсолютно противоположного. &lt;…&gt; Многие телевизионные комментаторы &lt;...&gt; затем назвали это катастрофой", - пишет Der Spiegel.В материале сказано, что в Демократической партии могут обостриться обсуждения о замене Байдена на более молодого кандидата.Ранее 81-летний глава Белого дома отказался считать возраст помехой для переизбрания. Он старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность Байдену исполнится 82 года. Сам политик считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Миллиардеру Дональду Трампу 77 лет.
https://1prime.ru/20240628/debaty-849572818.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/78/841157889_22:0:1267:934_1920x0_80_0_0_aec2a2f3111b77594adc71563cdb6848.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, выборы в сша, дебаты
Политика, Джо Байден, выборы в США, дебаты
13:42 28.06.2024
 
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах

Der Spiegel: дебаты с Трампом обернулись полной катастрофой для Байдена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБайден
Байден - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Джо Байден может выбыть из гонки, так как его дебаты с Дональдом Трампом закончились полным провалом. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня на телеканале CNN. Сами выборы президента США начнутся 5 ноября.
Как отмечает немецкое издание, Байден хотел использовать дебаты, чтобы доказать, что он может еще четыре года возглавлять Америку.
"Он и его советники добились абсолютно противоположного. <…> Многие телевизионные комментаторы <...> затем назвали это катастрофой", - пишет Der Spiegel.
В материале сказано, что в Демократической партии могут обостриться обсуждения о замене Байдена на более молодого кандидата.
Ранее 81-летний глава Белого дома отказался считать возраст помехой для переизбрания. Он старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность Байдену исполнится 82 года. Сам политик считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Миллиардеру Дональду Трампу 77 лет.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена шуткой про будильник
12:46
 
ПолитикаДжо Байденвыборы в СШАдебаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала