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"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
Кандидат в президенты США Джо Байден может выбыть из гонки, так как его дебаты с Дональдом Трампом закончились полным провалом. Об этом сообщает издание Der... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T13:42+0300
2024-06-28T13:42+0300
2024-06-28T13:42+0300
политика
джо байден
выборы в сша
дебаты
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Джо Байден может выбыть из гонки, так как его дебаты с Дональдом Трампом закончились полным провалом. Об этом сообщает издание Der Spiegel.Предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня на телеканале CNN. Сами выборы президента США начнутся 5 ноября.Как отмечает немецкое издание, Байден хотел использовать дебаты, чтобы доказать, что он может еще четыре года возглавлять Америку."Он и его советники добились абсолютно противоположного. <…> Многие телевизионные комментаторы <...> затем назвали это катастрофой", - пишет Der Spiegel.В материале сказано, что в Демократической партии могут обостриться обсуждения о замене Байдена на более молодого кандидата.Ранее 81-летний глава Белого дома отказался считать возраст помехой для переизбрания. Он старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность Байдену исполнится 82 года. Сам политик считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Миллиардеру Дональду Трампу 77 лет.
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джо байден, выборы в сша, дебаты
Политика, Джо Байден, выборы в США, дебаты
"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах
Der Spiegel: дебаты с Трампом обернулись полной катастрофой для Байдена
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Кандидат в президенты США Джо Байден может выбыть из гонки, так как его дебаты с Дональдом Трампом закончились полным провалом. Об этом сообщает издание Der Spiegel
.
Предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня на телеканале CNN. Сами выборы президента США начнутся 5 ноября.
Как отмечает немецкое издание, Байден хотел использовать дебаты, чтобы доказать, что он может еще четыре года возглавлять Америку.
"Он и его советники добились абсолютно противоположного. <…> Многие телевизионные комментаторы <...> затем назвали это катастрофой", - пишет Der Spiegel.
В материале сказано, что в Демократической партии могут обостриться обсуждения о замене Байдена на более молодого кандидата.
Ранее 81-летний глава Белого дома отказался считать возраст помехой для переизбрания. Он старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность Байдену исполнится 82 года. Сам политик считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Миллиардеру Дональду Трампу 77 лет.
В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена шуткой про будильник