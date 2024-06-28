https://1prime.ru/20240628/bayden-849574778.html

"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах

"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ

"Полная катастрофа": в Германии заявили о фиаско Байдена на дебатах

Кандидат в президенты США Джо Байден может выбыть из гонки, так как его дебаты с Дональдом Трампом закончились полным провалом. Об этом сообщает издание Der... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T13:42+0300

2024-06-28T13:42+0300

2024-06-28T13:42+0300

политика

джо байден

выборы в сша

дебаты

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Джо Байден может выбыть из гонки, так как его дебаты с Дональдом Трампом закончились полным провалом. Об этом сообщает издание Der Spiegel.Предвыборные дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня на телеканале CNN. Сами выборы президента США начнутся 5 ноября.Как отмечает немецкое издание, Байден хотел использовать дебаты, чтобы доказать, что он может еще четыре года возглавлять Америку."Он и его советники добились абсолютно противоположного. <…> Многие телевизионные комментаторы <...> затем назвали это катастрофой", - пишет Der Spiegel.В материале сказано, что в Демократической партии могут обостриться обсуждения о замене Байдена на более молодого кандидата.Ранее 81-летний глава Белого дома отказался считать возраст помехой для переизбрания. Он старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность Байдену исполнится 82 года. Сам политик считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Миллиардеру Дональду Трампу 77 лет.

https://1prime.ru/20240628/debaty-849572818.html

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джо байден, выборы в сша, дебаты