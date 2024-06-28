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"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
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"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
Джо Байдена как кандидата в президенты США необходимо срочно заменить, если Демократическая партия хочет дать отпор Дональду Трампу. Об этом пишет обозреватель... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:44+0300
2024-06-28T16:44+0300
джо байден
выборы в сша
дебаты
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Джо Байдена как кандидата в президенты США необходимо срочно заменить, если Демократическая партия хочет дать отпор Дональду Трампу. Об этом пишет обозреватель американского журнала The Atlantic Марк Лейбович.В статье под названием "Пора уходить, Джо", он отмечает, что единственным плюсом для демократов стало то, что дебаты прошли в июне, за два месяца до съезда партии. По мнению журналиста, Байден уйдет, если он еще способен адекватно мыслить. Любая альтернатива, пишет Лейбович, будет намного предпочтительней."Что бы ни случилось, это не будет хуже, чем выступление Байдена в Атланте. Отрицание не является разумной стратегией. &lt;…&gt; Проблема демократов никогда не была более очевидной. В прошлую ночь весь мир получил это горькое послание, без каких-либо прикрас", - сказано в материалах.Лейбович заключает, что для победы над Трампом, угрожающим американской демократии, необходим более сильный лидер.
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джо байден, выборы в сша, дебаты
Джо Байден, выборы в США, дебаты
16:44 28.06.2024
 
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах

The Atlantic: Демократической партии США срочно требуется найти замену Байдену

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Джо Байдена как кандидата в президенты США необходимо срочно заменить, если Демократическая партия хочет дать отпор Дональду Трампу. Об этом пишет обозреватель американского журнала The Atlantic Марк Лейбович.
В статье под названием "Пора уходить, Джо", он отмечает, что единственным плюсом для демократов стало то, что дебаты прошли в июне, за два месяца до съезда партии. По мнению журналиста, Байден уйдет, если он еще способен адекватно мыслить. Любая альтернатива, пишет Лейбович, будет намного предпочтительней.
"Что бы ни случилось, это не будет хуже, чем выступление Байдена в Атланте. Отрицание не является разумной стратегией. <…> Проблема демократов никогда не была более очевидной. В прошлую ночь весь мир получил это горькое послание, без каких-либо прикрас", - сказано в материалах.
Лейбович заключает, что для победы над Трампом, угрожающим американской демократии, необходим более сильный лидер.
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Джо Байденвыборы в СШАдебаты
 
 
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