https://1prime.ru/20240628/bayden-849582788.html

"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах

"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ

"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах

Джо Байдена как кандидата в президенты США необходимо срочно заменить, если Демократическая партия хочет дать отпор Дональду Трампу. Об этом пишет обозреватель... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T16:44+0300

2024-06-28T16:44+0300

2024-06-28T16:44+0300

джо байден

выборы в сша

дебаты

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Джо Байдена как кандидата в президенты США необходимо срочно заменить, если Демократическая партия хочет дать отпор Дональду Трампу. Об этом пишет обозреватель американского журнала The Atlantic Марк Лейбович.В статье под названием "Пора уходить, Джо", он отмечает, что единственным плюсом для демократов стало то, что дебаты прошли в июне, за два месяца до съезда партии. По мнению журналиста, Байден уйдет, если он еще способен адекватно мыслить. Любая альтернатива, пишет Лейбович, будет намного предпочтительней."Что бы ни случилось, это не будет хуже, чем выступление Байдена в Атланте. Отрицание не является разумной стратегией. <…> Проблема демократов никогда не была более очевидной. В прошлую ночь весь мир получил это горькое послание, без каких-либо прикрас", - сказано в материалах.Лейбович заключает, что для победы над Трампом, угрожающим американской демократии, необходим более сильный лидер.

https://1prime.ru/20240628/debaty-849575602.html

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джо байден, выборы в сша, дебаты