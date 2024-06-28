https://1prime.ru/20240628/bayden-849582788.html
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
Джо Байдена как кандидата в президенты США необходимо срочно заменить, если Демократическая партия хочет дать отпор Дональду Трампу. Об этом пишет обозреватель... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T16:44+0300
2024-06-28T16:44+0300
2024-06-28T16:44+0300
джо байден
выборы в сша
дебаты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666919_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_798f6f1f736c5baeacc0d789eb32da64.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Джо Байдена как кандидата в президенты США необходимо срочно заменить, если Демократическая партия хочет дать отпор Дональду Трампу. Об этом пишет обозреватель американского журнала The Atlantic Марк Лейбович.В статье под названием "Пора уходить, Джо", он отмечает, что единственным плюсом для демократов стало то, что дебаты прошли в июне, за два месяца до съезда партии. По мнению журналиста, Байден уйдет, если он еще способен адекватно мыслить. Любая альтернатива, пишет Лейбович, будет намного предпочтительней."Что бы ни случилось, это не будет хуже, чем выступление Байдена в Атланте. Отрицание не является разумной стратегией. <…> Проблема демократов никогда не была более очевидной. В прошлую ночь весь мир получил это горькое послание, без каких-либо прикрас", - сказано в материалах.Лейбович заключает, что для победы над Трампом, угрожающим американской демократии, необходим более сильный лидер.
https://1prime.ru/20240628/debaty-849575602.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666919_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_7f5ed22258e6ec888b9b89c14827d020.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, выборы в сша, дебаты
Джо Байден, выборы в США, дебаты
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
The Atlantic: Демократической партии США срочно требуется найти замену Байдену
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ.
Джо Байдена как кандидата в президенты США необходимо срочно заменить, если Демократическая партия хочет дать отпор Дональду Трампу. Об этом пишет обозреватель американского журнала The Atlantic
Марк Лейбович.
В статье под названием "Пора уходить, Джо", он отмечает, что единственным плюсом для демократов стало то, что дебаты прошли в июне, за два месяца до съезда партии. По мнению журналиста, Байден уйдет, если он еще способен адекватно мыслить. Любая альтернатива, пишет Лейбович, будет намного предпочтительней.
"Что бы ни случилось, это не будет хуже, чем выступление Байдена в Атланте. Отрицание не является разумной стратегией. <…> Проблема демократов никогда не была более очевидной. В прошлую ночь весь мир получил это горькое послание, без каких-либо прикрас", - сказано в материалах.
Лейбович заключает, что для победы над Трампом, угрожающим американской демократии, необходим более сильный лидер.
"Чертовы ковбои". Турки прокомментировали дебаты между Трампом и Байденом