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Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ

Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ - 28.06.2024, ПРАЙМ

Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором. Его дебаты с Дональдом Трампом провалились и поэтому Демократическая партия думает о | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T17:06+0300

2024-06-28T17:06+0300

2024-06-28T17:06+0300

политика

сша

джо байден

дональд трамп

дебаты

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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором. Его дебаты с Дональдом Трампом провалились и поэтому Демократическая партия думает о его замене. Сам Байден не раз заявлял о втором сроке. При этом в силу законодательства нельзя заменить претендентов на номинацию без их согласия. Об этом сообщило РИА Новости. Отмечается, что судя по реакции СМИ, нынешний глава Белого дома не оправдал ожиданий. Зрители телеканала CNN отдали победу Трампу. Его поддержали 67% участников опроса.По мнению автора материала, после провала дебатов демократы задумались о замене Джо Байдена. При этом часть партии исповедует принцип "коней на переправе не меняют" и уговорить нынешнего президента США сойти с дистанции будет непросто.В материале сказано, что снятие кандидата, который уже поучаствовал в праймериз, будет означать отмену их итогов. В партийных правилах есть принцип, согласно которому, "делегаты, избранные на национальный съезд, присягнувшие кандидату в президенты, должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал". Таким образом, придется номинировать Байдена, а не другого представителя партии. Кроме того, повторные могут быть трудозатратными и дорогими.Американский партийный политтехнолог, специалист по президентским кампаниям заявил после дебатов, что "демократы только что совершили коллективное самоубийство"."Байден подтверждает все, что избиратели уже поняли. Он не может победить. Эти дебаты — гвоздь в политический гроб", — процитировало его слова РИА Новости.Также отмечается, что один из руководителей предвыборной кампании Барака Обамы Дэвид Аксельрод заявил, что будут обсуждения того, стоит ли Байдену продолжать участвовать в гонке, а неназванный конгрессмен-демократ на вопрос о том, дают ли дебаты уверенности в Байдене, сказал: "Лучшее, что я могу сделать для Джо, — это притвориться, что не получил ваше сообщение".Следующие, заключительные, дебаты Байдена и Трампа должны пройти 10 сентября. По мнению авторов материала, если Демпартия к этой дате не найдет лазейку для замены кандидата, то результат выборов может стать известным в этот же день.

https://1prime.ru/20240628/bayden-849582788.html

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сша, джо байден, дональд трамп, дебаты