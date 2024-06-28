Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240628/bayden-849583268.html
Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ
Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ - 28.06.2024, ПРАЙМ
Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором. Его дебаты с Дональдом Трампом провалились и поэтому Демократическая партия думает о | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T17:06+0300
2024-06-28T17:06+0300
политика
сша
джо байден
дональд трамп
дебаты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eca01268b11a16e49b5b6587a4812089.jpg
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором. Его дебаты с Дональдом Трампом провалились и поэтому Демократическая партия думает о его замене. Сам Байден не раз заявлял о втором сроке. При этом в силу законодательства нельзя заменить претендентов на номинацию без их согласия. Об этом сообщило РИА Новости. Отмечается, что судя по реакции СМИ, нынешний глава Белого дома не оправдал ожиданий. Зрители телеканала CNN отдали победу Трампу. Его поддержали 67% участников опроса.По мнению автора материала, после провала дебатов демократы задумались о замене Джо Байдена. При этом часть партии исповедует принцип "коней на переправе не меняют" и уговорить нынешнего президента США сойти с дистанции будет непросто.В материале сказано, что снятие кандидата, который уже поучаствовал в праймериз, будет означать отмену их итогов. В партийных правилах есть принцип, согласно которому, "делегаты, избранные на национальный съезд, присягнувшие кандидату в президенты, должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал". Таким образом, придется номинировать Байдена, а не другого представителя партии. Кроме того, повторные могут быть трудозатратными и дорогими.Американский партийный политтехнолог, специалист по президентским кампаниям заявил после дебатов, что "демократы только что совершили коллективное самоубийство"."Байден подтверждает все, что избиратели уже поняли. Он не может победить. Эти дебаты — гвоздь в политический гроб", — процитировало его слова РИА Новости.Также отмечается, что один из руководителей предвыборной кампании Барака Обамы Дэвид Аксельрод заявил, что будут обсуждения того, стоит ли Байдену продолжать участвовать в гонке, а неназванный конгрессмен-демократ на вопрос о том, дают ли дебаты уверенности в Байдене, сказал: "Лучшее, что я могу сделать для Джо, — это притвориться, что не получил ваше сообщение".Следующие, заключительные, дебаты Байдена и Трампа должны пройти 10 сентября. По мнению авторов материала, если Демпартия к этой дате не найдет лазейку для замены кандидата, то результат выборов может стать известным в этот же день.
https://1prime.ru/20240628/bayden-849582788.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847666952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06ef481a9ba54e907434a82f635022a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, дональд трамп, дебаты
Политика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, дебаты
17:06 28.06.2024
 
Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ

РИА Новости: Байден из-за участия в дебатах поставил сторонников перед выбором

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором. Его дебаты с Дональдом Трампом провалились и поэтому Демократическая партия думает о его замене. Сам Байден не раз заявлял о втором сроке. При этом в силу законодательства нельзя заменить претендентов на номинацию без их согласия. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что судя по реакции СМИ, нынешний глава Белого дома не оправдал ожиданий. Зрители телеканала CNN отдали победу Трампу. Его поддержали 67% участников опроса.
По мнению автора материала, после провала дебатов демократы задумались о замене Джо Байдена. При этом часть партии исповедует принцип "коней на переправе не меняют" и уговорить нынешнего президента США сойти с дистанции будет непросто.
В материале сказано, что снятие кандидата, который уже поучаствовал в праймериз, будет означать отмену их итогов. В партийных правилах есть принцип, согласно которому, "делегаты, избранные на национальный съезд, присягнувшие кандидату в президенты, должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал". Таким образом, придется номинировать Байдена, а не другого представителя партии. Кроме того, повторные могут быть трудозатратными и дорогими.
Американский партийный политтехнолог, специалист по президентским кампаниям заявил после дебатов, что "демократы только что совершили коллективное самоубийство".
"Байден подтверждает все, что избиратели уже поняли. Он не может победить. Эти дебаты — гвоздь в политический гроб", — процитировало его слова РИА Новости.
Также отмечается, что один из руководителей предвыборной кампании Барака Обамы Дэвид Аксельрод заявил, что будут обсуждения того, стоит ли Байдену продолжать участвовать в гонке, а неназванный конгрессмен-демократ на вопрос о том, дают ли дебаты уверенности в Байдене, сказал: "Лучшее, что я могу сделать для Джо, — это притвориться, что не получил ваше сообщение".
Следующие, заключительные, дебаты Байдена и Трампа должны пройти 10 сентября. По мнению авторов материала, если Демпартия к этой дате не найдет лазейку для замены кандидата, то результат выборов может стать известным в этот же день.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
16:44
 
ПолитикаСШАДжо БайденДональд Трампдебаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала