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Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, сообщили СМИ

Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, сообщили СМИ - 28.06.2024, ПРАЙМ

Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов кандидатов на пост главы государства, несмотря на провальное выступление на первом... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T19:26+0300

2024-06-28T19:26+0300

2024-06-28T19:26+0300

политика

сша

джо байден

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов кандидатов на пост главы государства, несмотря на провальное выступление на первом мероприятии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника американского лидера. "Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре", — сказано в сообщении. По словам советника, штаб Байдена планирует выделить те моменты в первом раунде дебатов, которые можно представить в его пользу, и продолжать работу. СМИ в США считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20240628/bayden-849583268.html

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сша, джо байден, выборы в сша