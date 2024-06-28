Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, сообщили СМИ - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240628/bayden-849587933.html
Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, сообщили СМИ
Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, сообщили СМИ - 28.06.2024, ПРАЙМ
Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов кандидатов на пост главы государства, несмотря на провальное выступление на первом... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T19:26+0300
2024-06-28T19:26+0300
политика
сша
джо байден
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов кандидатов на пост главы государства, несмотря на провальное выступление на первом мероприятии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника американского лидера. "Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре", — сказано в сообщении. По словам советника, штаб Байдена планирует выделить те моменты в первом раунде дебатов, которые можно представить в его пользу, и продолжать работу. СМИ в США считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20240628/bayden-849583268.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_064ffb7a5c733ee65a50669ba21d996a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
19:26 28.06.2024
 
Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, сообщили СМИ

CNN: Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов кандидатов на пост главы государства, несмотря на провальное выступление на первом мероприятии. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника американского лидера.
"Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре", — сказано в сообщении.
По словам советника, штаб Байдена планирует выделить те моменты в первом раунде дебатов, которые можно представить в его пользу, и продолжать работу.
СМИ в США считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором, сообщили СМИ
17:06
 
ПолитикаСШАДжо Байденвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала