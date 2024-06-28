https://1prime.ru/20240628/bayden-849590694.html

Байден заявил, что намерен противостоять Путину

Байден заявил, что намерен противостоять Путину - 28.06.2024, ПРАЙМ

Байден заявил, что намерен противостоять Путину

Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника и политического оппонента Дональда Трампа, будет "противостоять"... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T21:21+0300

2024-06-28T21:21+0300

2024-06-28T21:36+0300

политика

сша

джо байден

владимир путин

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника и политического оппонента Дональда Трампа, будет "противостоять" президенту РФ Владимиру Путину. "В отличие от того другого парня, мы будем противостоять диктаторам, таким как Путин, потому что Америка не преклонится ни перед кем. Ни перед кем и никогда", — сказал он в ходе выступления на митинге своих сторонников в Северной Каролине. Байден, говоря о Путине, давно не стесняется в выражениях. Ранее он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав президента РФ "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала СВО Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Российский лидер уже отвечал на такие попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". В феврале 2024 года Путин заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый". Байден ранее заявлял что знает Путина более 40 лет и называл его "диктатором".Нынешний президент также назвал Трампа "подлинной угрозой" для страны, ее принципов и демократии. По его словам, Трамп "буквально является угрозой для всех тех принципов, в поддержку которых мы выступаем".Кроме того, Байден заявил, что намерен победить на президентских выборах в США."Когда меня переизберут с вашей помощью, я знаю, что я не уберу (губернатора — ред.) Роя Купера из Северной Каролины", — сказал он в ходе на митинга и отметил, что уже не такой умелый оратор, как раньше, но говорит правду. СМИ в США считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20240628/tramp-849589680.html

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сша, джо байден, владимир путин, выборы в сша