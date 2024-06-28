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Как с ребенком: СМИ поразило странное отношение к Байдену его жены
Как с ребенком: СМИ поразило странное отношение к Байдену его жены - 28.06.2024, ПРАЙМ
Как с ребенком: СМИ поразило странное отношение к Байдену его жены
После окончания первых предвыборных дебатов первая леди США Джилл Байден поздравила своего мужа, главу Белого дома Джо Байдена, таким тоном, как будто общалась... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T23:35+0300
2024-06-28T23:35+0300
2024-06-28T23:35+0300
политика
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. После окончания первых предвыборных дебатов первая леди США Джилл Байден поздравила своего мужа, главу Белого дома Джо Байдена, таким тоном, как будто общалась с ребенком, сообщило агентство Sky News."Джо, ты большой молодец! Ты ответил на все вопросы! Ты знал все факты!" — заявила она в ходе встречи со сторонниками Байдена после дебатов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что данная странная сцена никого не оставила равнодушным. Так, один из ее свидетелей сообщил журналистам, что Джилл Байден звучала как "мамочка, которая предлагает ребенку два шарика мороженого вместо одного".Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
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сша, джо байден, дебаты
Политика, США, Джо Байден, дебаты
Как с ребенком: СМИ поразило странное отношение к Байдену его жены
Sky News: жена Байдена поздравила его после дебатов так, как будто он ребенок
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ.
После окончания первых предвыборных дебатов первая леди США Джилл Байден поздравила своего мужа, главу Белого дома Джо Байдена, таким тоном, как будто общалась с ребенком, сообщило агентство Sky News
.
"Джо, ты большой молодец! Ты ответил на все вопросы! Ты знал все факты!" — заявила она в ходе встречи со сторонниками Байдена после дебатов.
Отмечается, что данная странная сцена никого не оставила равнодушным. Так, один из ее свидетелей сообщил журналистам, что Джилл Байден звучала как "мамочка, которая предлагает ребенку два шарика мороженого вместо одного".
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
Байден заявил, что намерен противостоять Путину