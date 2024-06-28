https://1prime.ru/20240628/bayden-849591800.html

"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена

"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена - 28.06.2024, ПРАЙМ

"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить президента Джо Байдена в отставку. | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T22:14+0300

2024-06-28T22:14+0300

2024-06-28T22:14+0300

политика

сша

джо байден

отставка

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить президента Джо Байдена в отставку. По его словам, многие люди спрашивают о 25 поправке к Конституции США, подразумевающей отставку президента страны за недееспособностью, о ее применении сейчас, поскольку ситуация тревожная. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Джонсон, слова которого процитировало издание Hill. Джонсон добавил, что понимает панику в рядах демократов, но речь идет о стране в целом, президент явно не может выполнять работу, и теперь свой долг должны исполнить министры и вице-президент. Согласно 25 поправке, для отстранения президента страны нужно решение большинства членов его кабинета и вице-президента, в истории США такого еще не происходило. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20240628/bayden-849590694.html

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сша, джо байден, отставка