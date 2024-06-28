Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240628/bayden-849591800.html
"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена
"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена - 28.06.2024, ПРАЙМ
"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить президента Джо Байдена в отставку. | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T22:14+0300
2024-06-28T22:14+0300
политика
сша
джо байден
отставка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668789_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_4d4aa32edcee9b24e7e764ab3af30f61.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить президента Джо Байдена в отставку. По его словам, многие люди спрашивают о 25 поправке к Конституции США, подразумевающей отставку президента страны за недееспособностью, о ее применении сейчас, поскольку ситуация тревожная. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Джонсон, слова которого процитировало издание Hill. Джонсон добавил, что понимает панику в рядах демократов, но речь идет о стране в целом, президент явно не может выполнять работу, и теперь свой долг должны исполнить министры и вице-президент. Согласно 25 поправке, для отстранения президента страны нужно решение большинства членов его кабинета и вице-президента, в истории США такого еще не происходило. Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20240628/bayden-849590694.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668789_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_b0a13dfc2f7ae26d90d6303971e3d42b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, отставка
Политика, США, Джо Байден, отставка
22:14 28.06.2024
 
"Ситуация очень опасная". В США призвали к отставке Байдена

Спикер палаты представителей Джонсон призвал администрацию к отставке Байдена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить президента Джо Байдена в отставку.
По его словам, многие люди спрашивают о 25 поправке к Конституции США, подразумевающей отставку президента страны за недееспособностью, о ее применении сейчас, поскольку ситуация тревожная.
"Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Джонсон, слова которого процитировало издание Hill.
Джонсон добавил, что понимает панику в рядах демократов, но речь идет о стране в целом, президент явно не может выполнять работу, и теперь свой долг должны исполнить министры и вице-президент.
Согласно 25 поправке, для отстранения президента страны нужно решение большинства членов его кабинета и вице-президента, в истории США такого еще не происходило.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Дебаты состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Байден заявил, что намерен противостоять Путину
21:21
 
ПолитикаСШАДжо Байденотставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала