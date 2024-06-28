https://1prime.ru/20240628/blinovskiy-849588966.html

Защита Блиновского попросила Следственный комитет РФ прекратить его розыск

Защита Блиновского попросила Следственный комитет РФ прекратить его розыск - 28.06.2024, ПРАЙМ

Защита Блиновского попросила Следственный комитет РФ прекратить его розыск

Защита мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского представила в Следственный комитет РФ ходатайство о прекращении его розыска. Об этом сообщила РИА... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T19:59+0300

2024-06-28T19:59+0300

2024-06-28T20:01+0300

происшествия

розыск

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Защита мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского представила в Следственный комитет РФ ходатайство о прекращении его розыска. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Юлия Новичкова. По ее словам, ходатайство следователь может рассмотреть уже на следующей неделе. Ранее стало известно о том, что МВД России объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что Блиновского объявили в розыск в связи с тем, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Супругов Блиновских обвиняют в том, что они сокрыли от ФНС России 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК РФ обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева стало известно, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой. Блиновский находится в зоне спецоперации и имеет позывной "Брикс", сообщал ранее Пашаев РИА Новости. Он пояснял, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.

https://1prime.ru/20240628/blinovskaya-849588562.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

розыск, ск рф