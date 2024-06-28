Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем
"За рулем" разобрал слабости кроссоверов BMW X1: основная беда – с моторами
© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип немецкого производителя автомобилей BMW.
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. BMW X1- компанктный пятиместный кроссовер, его производство началось на заводе в Лейпциге в 2009 году. Журнал "За рулем" разобрал слабости эти кроссоверов и настаивает, что основная беда – с моторами.
Автоэксперт подробно разбирает все недостатки. Среди них:
- "Хром" наружной отделки стойкости не проявляет и даже после замены уставших элементов на новые вряд ли продержится дольше 4–6 лет.
- Вне зависимости от исполнения фары могут оказаться настолько неудачно герметизированными, что не только запотевают, но и собирают внутри себя пыль.
- Зимой нередко окисляются и закисают личинки дверных замков – продлить им жизнь можно смазкой,
- Есть характерная для многих BMW с пробегом проблема в электрике: отгнивает плюсовой провод аккумулятора, идущий от расположенной в багажнике АКБ к моторному отсеку.
- После 100–120 тысяч км начинает шуметь электромоторчик вентилятора "печки" – если не затягивать, можно ограничиться смазкой подшипников.
В итоге автор публикации сделал вывод, что выбор BMW X1 Е84 с пробегом в первую очередь осложняется не самой удачной моторной линейкой. Наименее проблемным выглядит рестайлинговый кроссовер моложе 2011 года с доработанными двухлитровым дизелем и восьмиступенчатым автоматом.