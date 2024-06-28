https://1prime.ru/20240628/bmw-849571649.html

Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем

Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем - 28.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем

BMW X1- компанктный пятиместный кроссовер, его производство началось на заводе в Лейпциге в 2009 году. Журнал "За рулем" разобрал слабости эти кроссоверов и... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T12:03+0300

2024-06-28T12:03+0300

2024-06-28T12:03+0300

авто

bmw

кроссоверы

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. BMW X1- компанктный пятиместный кроссовер, его производство началось на заводе в Лейпциге в 2009 году. Журнал "За рулем" разобрал слабости эти кроссоверов и настаивает, что основная беда – с моторами. Автоэксперт подробно разбирает все недостатки. Среди них:В итоге автор публикации сделал вывод, что выбор BMW X1 Е84 с пробегом в первую очередь осложняется не самой удачной моторной линейкой. Наименее проблемным выглядит рестайлинговый кроссовер моложе 2011 года с доработанными двухлитровым дизелем и восьмиступенчатым автоматом.

https://1prime.ru/20240625/bmw-849468628.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, bmw, кроссоверы