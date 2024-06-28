Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240628/bmw-849571649.html
Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем
Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем - 28.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем
BMW X1- компанктный пятиместный кроссовер, его производство началось на заводе в Лейпциге в 2009 году. Журнал "За рулем" разобрал слабости эти кроссоверов и... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:03+0300
2024-06-28T12:03+0300
авто
bmw
кроссоверы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849512317_0:182:3318:2048_1920x0_80_0_0_aa8289c5976d5497d2ff0c21c17add01.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. BMW X1- компанктный пятиместный кроссовер, его производство началось на заводе в Лейпциге в 2009 году. Журнал "За рулем" разобрал слабости эти кроссоверов и настаивает, что основная беда – с моторами. Автоэксперт подробно разбирает все недостатки. Среди них:В итоге автор публикации сделал вывод, что выбор BMW X1 Е84 с пробегом в первую очередь осложняется не самой удачной моторной линейкой. Наименее проблемным выглядит рестайлинговый кроссовер моложе 2011 года с доработанными двухлитровым дизелем и восьмиступенчатым автоматом.
https://1prime.ru/20240625/bmw-849468628.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849512317_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_d14fbcaa6426225fe210d5d9c39607b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, bmw, кроссоверы
Авто, BMW, кроссоверы
12:03 28.06.2024
 
Эксперт раскритиковал немецкий премиум-кроссовер. Полный список проблем

"За рулем" разобрал слабости кроссоверов BMW X1: основная беда – с моторами

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип немецкого производителя автомобилей BMW.
Логотип немецкого производителя автомобилей BMW. - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. BMW X1- компанктный пятиместный кроссовер, его производство началось на заводе в Лейпциге в 2009 году. Журнал "За рулем" разобрал слабости эти кроссоверов и настаивает, что основная беда – с моторами.
Автоэксперт подробно разбирает все недостатки. Среди них:
  • "Хром" наружной отделки стойкости не проявляет и даже после замены уставших элементов на новые вряд ли продержится дольше 4–6 лет.
  • Вне зависимости от исполнения фары могут оказаться настолько неудачно герметизированными, что не только запотевают, но и собирают внутри себя пыль.
  • Зимой нередко окисляются и закисают личинки дверных замков – продлить им жизнь можно смазкой,
  • Есть характерная для многих BMW с пробегом проблема в электрике: отгнивает плюсовой провод аккумулятора, идущий от расположенной в багажнике АКБ к моторному отсеку.
  • После 100–120 тысяч км начинает шуметь электромоторчик вентилятора "печки" – если не затягивать, можно ограничиться смазкой подшипников.
В итоге автор публикации сделал вывод, что выбор BMW X1 Е84 с пробегом в первую очередь осложняется не самой удачной моторной линейкой. Наименее проблемным выглядит рестайлинговый кроссовер моложе 2011 года с доработанными двухлитровым дизелем и восьмиступенчатым автоматом.
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Автоконцерн BMW приготовил "загадочную новинку" для рынка
25 июня, 11:46
 
АвтоBMWкроссоверы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала